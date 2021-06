Mais especificações do Samsung Galaxy S21 FE reveladas pelo teste de benchmark

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que o Samsung Galaxy S21 FE seja revelado em algum momento antes do final do ano e o último vazamento nos dê mais algumas informações sobre o que poderia estar sob seu capô.

Geekbench relatou o Galaxy S21 FE em um teste de benchmark com o processador Qualcomm Snapdragon 888 sob seu capô, juntamente com 8 GB de RAM, que é a mesma carga do Samsung Galaxy S21 básico .

O teste de benchmark também relatou que o dispositivo rodava Android 11, o que era de se esperar.

Não foram revelados mais detalhes, mas não faltaram vazamentos em torno deste dispositivo nos últimos dois meses. Espera-se que ele tenha um design semelhante ao da série Galaxy S21 , com uma caixa de câmera que flui para o quadro, mas os renderizadores sugerem que essa caixa será da mesma cor do chassi do telefone, ao invés de diferente como alguns modelos do S21.

Também foi afirmado que o S21 FE apresentará uma tela Full HD + de 6,4 polegadas, presumivelmente com uma taxa de atualização de 120 Hz , e espera-se que o dispositivo tenha uma parte traseira glasstic e ofereça um IP68 oficial de resistência à água e poeira . As opções de armazenamento são de 128 GB e 256 GB. Não houve nenhuma palavra sobre a capacidade da bateria ainda.

É relatado que a Samsung lançará o Galaxy S21 FE em 19 de agosto, embora nada seja oficial no momento. Por enquanto, você pode ler todos os rumores em torno do Samsung Galaxy S21 FE em nosso artigo separado .

Escrito por Britta O'Boyle.