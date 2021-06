Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Houve uma série de rumores em torno da Fan Edition do Galaxy S21 nos últimos meses, mas o último revela o aparelho em toda a sua glória e todas as suas cores.

O vazador serial Evan Blass - que tem um excelente histórico - tweetou uma imagem do Samsung Galaxy S21 FE de vários ângulos e nas cinco opções de cores que afirma estar chegando.

Como vazamentos anteriores sugeriram, o Galaxy S21 FE parece ter uma câmera traseira tripla no canto superior esquerdo, com uma caixa que envolve a tela como a linha S21 . A caixa - que é pensada em plástico - é da mesma cor que o resto do dispositivo, enquanto a linha S21 opta por cores diferentes em algumas das variantes.

Há uma câmera furada centralizada na parte superior da tela aparentemente plana e há uma porta USB-C na parte inferior, enquanto o controle de volume e o botão liga / desliga estão na borda direita. O tweet de Blass afirma que o dispositivo virá em verde, branco, azul, cinza e violeta.

HarmonyOS, Steve Backshall e mais - Pocket-lint Podcast 106 Por Rik Henderson · 9 Junho 2021

Rumores anteriores afirmavam que o S21 FE poderia ser lançado em 19 de agosto. Diz-se que mede 155,7 x 74,5 x 7,9 mm e vem com uma resistência IP68 à água e à poeira . Acredita-se que a tela tenha 6,4 polegadas com resolução Full HD + e taxa de atualização de 120 Hz , embora o chipset Qualcomm Snapdragon 888 esteja a bordo.

Você pode ler todos os rumores em torno do Samsung Galaxy S21 FE em nosso artigo separado. Também temos um recurso que o compara ao Galaxy S21 , e outro que o compara ao Galaxy S20 FE .

Escrito por Britta O'Boyle.