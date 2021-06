Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - " Pode confirmar: o Fold 3 tem uma câmera embaixo do visor ", diz o tweet de Max Winebach , um escritor freelance do Android Police com um forte histórico, referindo-se ao próximo dispositivo dobrável Galaxy da Samsung.

Embora isso ainda não seja um fato - a Samsung não confirmou esse recurso antes do lançamento do Z Fold 3 - houve um longo comentário sobre o uso de câmeras sob tela pela empresa coreana.

Tudo começou em janeiro de 2021, quando a Samsung lançou oficialmente seu primeiro produto de câmera sub-display - usando a sigla UPC, que significa Câmera sob o painel, que a empresa tem como marca registrada.

Mas esse produto não era o carro-chefe do Galaxy S21 , então inédito, como muitos pensaram ser possível incorporar a tecnologia, em vez disso, foi destinado a um laptop. No entanto, desde fevereiro de 2021 , tem-se falado sobre o Galaxy Fold 3 adotar essa tecnologia UPC , conforme detalhado pelo vazador IceUniverse.

É tudo parte do quadro geral de para onde o mercado está se dirigindo também, com pelo menos cinco dispositivos de câmera sob exibição esperados para o segundo semestre de 2021. Nem todos da Samsung, lembre-se, já que muitos outros fabricantes também estão fazendo sua parte - na verdade, a ZTE foi a pioneira, já tendo lançado o Axon 20 5G , que incorpora a tecnologia.

Então aí está: está quase confirmado que o Galaxy Z Fold 3 terá uma câmera sob o display - ou UPC se você quiser ir com o departamento de marketing - quando a Samsung revelar isso no final deste mês ou no próximo (se os rumores devem ser acreditados). Tempos emocionantes.

Escrito por Mike Lowe.