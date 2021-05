Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que uma Fan Edition do Samsung Galaxy S21 aparecerá no final deste ano e o vazamento mais recente confirmou o que muitos dos rumores anteriores pensavam.

O Samsung Galaxy S21 FE apareceu em um teste de benchmark - localizado por Sammobile - com o Qualcomm Snapdragon 888 sob seu capô, combinando com o resto da série Galaxy S21 . Atualmente, não parece haver muitas evidências que sugiram que haverá uma variante Exynos 2100 do dispositivo.

O benchmark também colocou o Galaxy S21 FE com suporte de 6GB de RAM - o que é um ligeiro downgrade do Galaxy S21 - e mencionou rodando Android 11.

Rumores anteriores afirmavam que o Galaxy S21 FE oferecerá um design semelhante ao Galaxy S21, como o Galaxy S20 FE fez com a série S20, e terá um corpo de plástico, mas manterá a resistência IP68 à água e poeira .

Espera-se que venha com uma tela plana Full HD + de 6,4 polegadas e esperamos ver uma taxa de atualização de 120Hz . Acredita-se que uma câmera tripla estará presente na parte traseira e rumores afirmam que ela virá em quatro opções de cores, incluindo cinza, verde claro, violeta claro e branco.

Você pode ler todos os rumores em torno do Samsung Galaxy S21 FE em nosso artigo separado . Também comparamos suas especificações com o Galaxy S21 em outro recurso , bem como com o Galaxy S20 FE .

Há rumores de que o Samsung Galaxy S21 FE será revelado em agosto de 2021, embora nada tenha sido confirmado ainda.

Melhores smartphones avaliados em 2021: os melhores telefones celulares disponíveis para compra hoje Por Chris Hall · 21 Maio 2021

Escrito por Britta O'Boyle.