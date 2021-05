Samsung de olho em um evento agosto Unpacked para lançar Fold 3, Flip 3 e Galaxy S21 FE

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pode haver uma mudança em andamento, já que fontes da indústria sugerem que a Samsung está olhando para um evento de agosto Unpacked para revelar três novos dispositivos Galaxy.

Esses dispositivos são pensados para ser o Galaxy Fold 3 , o Galaxy Flip 3 e o Galaxy S21 FE , a versão mais acessível do Galaxy S21.

De acordo com os vazamentos - não há nada oficial da Samsung sobre isso - o evento Unpacked poderia trazer esses dispositivos ao mercado no início do ano. Normalmente, é em agosto que a Samsung lança a atualização do Galaxy Note - um dispositivo que pode não ser atualizado em 2021.

Há algumas razões para isso: com o Galaxy S21 Ultra suportando a S Pen e o suposto suporte S Pen no Galaxy Fold 3 também, pensa-se que ter outra oferta de smartphone premium agora não é mais necessário.

Isso não significa o fim do fim da série Note, porém, com comentários anteriores do DJ Koh da Samsung, sugerindo que a série Note continuaria em 2022 .

Quanto aos dispositivos que esperamos ver, espera-se que o Galaxy Fold 3 ajuste o design do Fold 2, dando uma moldura e tela mais fortes.

Há rumores de que o Galaxy Flip 3 terá uma tela externa maior e será atualizado para 120 Hz, enquanto o Galaxy S21 FE deve oferecer praticamente as mesmas especificações do S21 +, mas a um preço muito mais acessível, para impulsionar as vendas em volume.

Escrito por Chris Hall.