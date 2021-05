A certificação do Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 revela velocidades de carregamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma lista de certificação 3C (ou CCC) na China revelou que a Samsung manterá as mesmas velocidades de carregamento para a linha Z Flip e Z Fold para a próxima geração.

Os adaptadores de energia para os telefones com números de modelo SM-F7110 ( Z Flip 3 ) e o SM-F9260 (Z Fold 3) sugerem que o primeiro terá no máximo 15W de velocidade, enquanto o último terá 25W.

No mundo dos adaptadores OnePlus Warp Charge de 65W, isso pode não parecer tão rápido, mas vale a pena lembrar que - normalmente - os telefones dobráveis menores tendem a ter baterias menores do que você encontraria em um smartphone carro-chefe tradicional.

Por exemplo, o último Z Flip 5G apresentava uma capacidade de 3300mAh, que é 1200mAh-2000mAh menos do que você encontra na maioria dos telefones estilo candybar. Em essência, isso deveria significar que as velocidades de 15W são mais do que boas o suficiente para abastecê-lo relativamente rápido, mesmo se não encher completamente a bateria em tempo recorde.

Quanto à linha do Fold, eles tinham - no passado - capacidade de 4500mAh, semelhante a muitos outros telefones modernos, e é por isso que esses modelos obtêm um aumento no desempenho de carregamento.

O Galaxy Z Flip 3 da Samsung foi objeto de uma série de rumores e vazamentos recentemente e - atualmente - parece que veremos um redesenho drástico para o pequeno telefone flip.

Se vazamentos recentes forem alguma coisa, veremos um design inspirado na linha S21 , além de uma tela secundária maior na capa e uma construção mais durável.

A Samsung deve anunciar o novo telefone em algum momento neste verão.

