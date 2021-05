Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que o Samsung Galaxy S21 FE aparecerá em algum momento neste verão e o último vazamento sugere que ele continuará a oferecer uma gama de opções de cores, como seu antecessor.

De acordo com Ross Young (@DSCCRoss) , o Galaxy S21 FE iniciará a produção em julho - o que sugere que a data de lançamento de 19 de agosto pode ser precisa - e virá em quatro cores.

As cores reivindicadas por Young - Cinza, Verde Claro, Violeta Claro e Branco - são ligeiramente diferentes do que foi sugerido anteriormente. No passado, cinza / prata, violeta e branco apareceram em rumores, mas rosa foi relatado em vez do verde claro mencionado por Young.

Outros rumores em torno do Galaxy S21 FE sugeriram que o dispositivo terá um design semelhante ao da série Galaxy S21 , virá com uma tela Super AMOLED de 6,4 polegadas com uma câmera centralizada e opções de armazenamento de 128 GB e 256 GB. Não está claro se o suporte microSD estará a bordo - um recurso que não constou do restante da folha de especificações da série S21.

Acredita-se que uma câmera tripla estará presente na parte traseira do dispositivo e, embora não tenha sido mencionada em vazamentos ainda, espera-se que o dispositivo tenha uma taxa de atualização de 120 Hz e provavelmente o Qualcomm Snapdragon 888.

Você pode ler todos os rumores em torno do Galaxy S21 FE em nosso artigo separado. Também temos um recurso que analisa como ele pode ser comparado ao Galaxy S20 FE .

Escrito por Britta O'Boyle.