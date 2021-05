A patente da Samsung revela possíveis métodos de capa protetora para Z Flip 3

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É provável que o próximo dobrável da Samsung receba mais atenção à sua durabilidade, com um vidro mais forte e resistente a arranhões na parte externa e uma dobradiça mais durável.

Uma patente publicada recentemente também mostra o que a empresa vem planejando e criando maneiras de adicionar mais proteção ao exterior.

A patente, registrada pela primeira vez pela Samsung em 2020, chamada Capa protetora para dispositivo eletrônico dobrável, só recentemente se tornou pública pela primeira vez e mostra uma série de métodos diferentes que uma caixa pode proteger todo o telefone, incluindo a dobradiça.

Três modelos de caixas diferentes são mostrados. Dois deles têm um design de casca rígida e outro é feito de um material mais macio e flexível. Uma coisa que todos eles compartilham, no entanto, é que são todas peças únicas que cobrem a área da dobradiça do telefone.

É claro que, mesmo nas conchas mais duras, a cobertura da dobradiça precisa ser um material mais macio e flexível que se expande e se contrai quando o telefone é aberto e fechado.

A patente foi descoberta pela LetsGoDigital , uma editora frequente de patentes e renderizações, e também indica que as caixas teriam orifícios e reentrâncias cortadas nos locais corretos para botões, câmeras e portas.

Atualmente, os estojos oficiais da Samsung geralmente vêm em duas partes para o primeiro par de gerações Z Flip. Eles se encaixam nas duas partes do telefone e deixam a dobradiça exposta.

Isso significa que, se você deixar o telefone cair na dobradiça, haverá pouco para absorver qualquer impacto. Ter um case de peça única que proteja essa área só pode ser uma coisa boa.

Como sempre, com as patentes, não há como saber se a Samsung pretende transformá-las em um novo produto. Os fabricantes registram patentes o tempo todo e, muitas vezes, essas patentes nunca vêem a luz do dia na forma de se tornarem reais.

Se estes se tornarão ou não os casos para o Z Flip 3 ainda está para ser visto. No entanto, graças a um vazamento recente , agora temos uma boa ideia de como será a aparência do próprio telefone.

O telefone deve ser lançado em algum momento neste verão, então, felizmente, não temos que esperar muito até descobrirmos o quanto desses indicadores de pré-lançamento são reais.

Escrito por Cam Bunton.