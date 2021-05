Vazamento de vídeo promocional do Samsung Galaxy A82 5G no Twitter

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que a Samsung está trabalhando em uma série de smartphones, um dos quais deve ser o Galaxy A82 5G. O dispositivo da série A não apenas vazou no próprio site da empresa, mas um vídeo promocional também apareceu no Twitter.

Acredita-se que o Samsung Galaxy A82 5G tenha sido lançado na Coreia do Sul algumas semanas atrás com uma variante focada em segurança chamada Galaxy Quantum 2. O nome A82 5G também apareceu na página de rastreamento de atualização de software da Samsung, de acordo com Sammobile .

Desde então, o vazador Max Weinbach - que tem um bom histórico - revelou um vídeo promocional, dando alguns dos recursos que o dispositivo provavelmente irá focar, como bateria e câmera.

Samsung Galaxy A82 5G, o pior segredo da série A da Samsung pic.twitter.com/14y3Yei6nk
5 de maio de 2021

Rumores anteriores sugeriram que o Samsung Galaxy A82 5G virá com uma tela Super AMOLED Infinity-O de 6,7 polegadas, com resolução Quad HD + e taxa de atualização de 120Hz . Ele deve rodar no chipset Qualcomm Snapdragon 855+, suportado por 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e suporte microSD está presente - ao contrário da linha Galaxy S21 .

Outros relatórios afirmam que o Galaxy A82 5G terá um sensor de impressão digital no display , alto-falantes estéreo e uma câmera traseira tripla com um sensor principal de 64 megapixels com estabilização ótica de imagem, um sensor ultra-largo de 12 megapixels e um sensor macro de 5 megapixels . A câmera frontal tem 10 megapixels e a bateria tem 4500mAh com suporte para carregamento rápido de 25W.

No geral, se todos os rumores forem corretos, o Samsung Galaxy A82 5G está se transformando em um dispositivo muito interessante.

Escrito por Britta O'Boyle.