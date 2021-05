Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Galaxy Z Flip 3 e o Galaxy Z Fold 3 da Samsung surgiram online, graças a @TheGalox_ no Twitter, que compartilhou imagens promocionais dos próximos telefones dobráveis.

O Z Flip 3 parece apresentar as maiores mudanças de design em relação ao seu antecessor, incluindo um design de dois tons que lembra o Google Pixel 2 .

O telefone vem em verde escuro, violeta claro, bege, cinza, preto, rosa, azul escuro e branco, e todos são mostrados com uma seção preta que abriga a tela secundária com duas câmeras na lateral. Parece ter uma tela de cobertura maior do que a tela secundária de 1,1 polegadas encontrada no Z Flip original.

The Galox

Quanto ao Samsung Galaxy Z Fold 3, as imagens mostram uma configuração de câmera de lente tripla na parte traseira, provavelmente uma combinação primária, ultra-grande angular e telefoto.

Também parece que o espaço entre as duas metades da tela dobrável é menor do que no Galaxy Z Fold 2. O telefone suporta a S Pen e também é o primeiro dobrável com uma câmera selfie sob o display. E terá laterais planas de alumínio protegidas por Gorilla Glass Victus, assim como o Galaxy Z Flip 3.

O telefone estará disponível em preto, prata e as cores verdes são mostradas, com uma cor bege também observada.

O Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 provavelmente serão os telefones carro-chefe da Samsung no segundo semestre deste ano. Eles podem ser revelados em junho ou julho de 2021.

Escrito por Maggie Tillman.