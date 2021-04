Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A linha Galaxy S21 da Samsung - consistindo do padrão S21, S21 + e S21 Ultra - foi revelada em janeiro de 2021, o que significa que seus sucessores ainda não serão lançados.

Isso não parou as especulações sobre a gama do Galaxy S22. Já existem muitos rumores em torno dos aparelhos - esperados por enquanto, que sejam o Galaxy S22, S22 + e S22 Ultra.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre a gama Samsung Galaxy S22.

Possivelmente janeiro de 2022

A partir de £ 769 / $ 799?

O Samsung Galaxy S21, S21 + eS21 Ultra foram revelados em janeiro de 2021, como mencionamos acima, embora isso tenha ocorrido antes do cronograma típico da empresa para o lançamento da série Galaxy S. Antes de 2021, o intervalo foi revelado em fevereiro e disponibilizado em março.

No momento, não está claro se janeiro é o novo cronograma para a linha Galaxy S ou se a Samsung retornará ao padrão anterior. É claro que também é possível que haja um cronograma totalmente diferente para a gama do Galaxy S22, especialmente porque o Galaxy Note 21 pode não estar disponível este ano.

Em termos de preço, o Galaxy S21 começa em £ 769 no Reino Unido e $ 799 nos EUA. O Galaxy S21 + começa em £ 949 no Reino Unido e $ 999 nos EUA e o Galaxy S21 Ultra começa em £ 1149 no Reino Unido e $ 1199 nos EUA. É provável que os respectivos sucessores se mantenham em uma estimativa semelhante, mas por enquanto é muito cedo para dizer.

Glasstic no modelo padrão

Caixa de câmera proeminente

Suporte para S Pen no S22 Ultra

É provável que a linha Samsung Galaxy S22 compartilhe características de design, como a linha S21. Sem dúvida, haverá algumas alterações em comparação com a faixa 2021, mas pode ser que sejam alterações menores do que as feitas entre a faixa S20 e a faixa S21.

Esperávamos aparelhos premium em toda a gama, mas é provável que pelo menos o S22 padrão opte por uma parte traseira de plástico em vez de vidro, como o S21 fez. Porém, a impermeabilização é esperada em todos os modelos S22 e carregamento USB Type-C.

Também esperamos uma caixa de câmera proeminente em todos os modelos e uma câmera frontal perfurada , a menos que a tecnologia de câmera sob tela decole este ano. Mesmo que isso aconteça, é provável que esteja reservado para o S22 Ultra. É provável que o S22 Ultra também ofereça suporte para S Pen como o S21 Ultra, embora seja ótimo ver isso se estender ao modelo Plus também.

6,2 polegadas a 6,8 polegadas?

Provável Full HD + nos modelos padrão e Plus

Taxa de atualização de 120 Hz

O Samsung Galaxy S21 tem uma tela de 6,2 polegadas, o S21 + tem uma tela de 6,7 polegadas e o S21 Ultra tem uma tela de 6,8 polegadas. Ainda não está claro se a Samsung continuará a oferecer três dispositivos na faixa do S22 e se manterá os mesmos tamanhos.

Esperávamos que o S22 e o S22 + padrão oferecessem resoluções Full HD +, bem como telas planas, como foi o caso do S21 e S21 +. Enquanto isso, o S22 Ultra provavelmente continuará a oferecer uma resolução mais alta e uma tela curva, embora isso seja tudo especulação por enquanto.

Suporte para HDR e uma taxa de atualização variável de 120 Hz são esperados em todos os modelos S22, embora, por enquanto, não haja rumores específicos.

Chipsets Qualcomm Snapdragon e Exynos de última geração

Pelo menos 8 GB de RAM

Sem carregador na caixa

No momento, não está claro o que o Samsung Galaxy S22 oferecerá em termos de hardware, embora seja provável que tenha o próximo processador Qualcomm Snapdragon a bordo - que provavelmente será revelado em dezembro - ou o chipset Exynos de próxima geração, dependendo na região.

Tem-se falado que a Samsung já está trabalhando no chipset Exynos 9855, supostamente para os aparelhos 2022, embora pouco mais tenha sido revelado até o momento.

Em termos de outras especificações, é provável que o S22 ofereça pelo menos 8 GB de RAM, como seu predecessor, e venha em um modelo básico de pelo menos 128 GB de armazenamento. A linha S21 não tem suporte para microSD, então suspeitamos que é improvável que a linha S22 reintroduza isso, infelizmente.

É quase certo que todos os aparelhos S22 serão compatíveis com 5G e esperamos que o S22 ofereça pelo menos uma bateria de 4000mAh, com suporte para carregamento rápido e carregamento sem fio rápido. A Samsung confirmou que o carregador não virá na caixa - uma mudança que a Apple fez para a série do iPhone 12 .

Sem sensor ToF

Sensor de 200MP para S22 Ultra?

Colaboração nos cartões?

Houve alegações de que a Samsung está trabalhando em um sensor de câmera de 200 megapixels, que pode ser colocado no Galaxy S22 Ultra, e houve alguns relatórios sugerindo que a Samsung e a Olympus também estão em negociações sobre uma colaboração. Além disso, outros rumores sugerem que a Samsung está olhando para a tecnologia de mudança de sensor, como o iPhone 12 Pro Max oferece.

Também há relatos de que o sensor ToF também não retornará no Galaxy S22 - como não fez no modelo S21.

Outros rumores em torno das câmeras S22 ainda não foram revelados, embora esperemos que o S22 Ultra continue a oferecer um sistema de câmera mais avançado do que seus irmãos.

Isto é tudo o que ouvimos até agora sobre a gama Samsung Galaxy S22.

A Samsung está trabalhando em uma câmera de 200 megapixels que poderia vir com o S22 Ultra.

Um adaptador de carregamento rápido Samsung 65W apareceu no banco de dados BIS da Índia, que funciona de forma semelhante ao FCC ou TENAA. O carregador sugere que a Samsung pode estar procurando oferecer um carregamento rápido de 65W para futuros smartphones, como o S22.

Sammobile relatou que a ET News afirmou que a Samsung optou por não incluir um sensor ToF nos modelos Galaxy S22.

A Samsung espera desenvolver tecnologia de mudança de sensor em suas próximas câmeras de smartphones, de acordo com reportagem no site holandês Galaxy Club .

Circulam relatos de que a Samsung está em discussões com a Olympus sobre a possibilidade de colaborar na tecnologia de câmeras do smartphone.

Em um relatório de perguntas e respostas na página da Samsung Mobile Press, a Samsung confirmou que não incluiria carregadores na caixa para dispositivos futuros.

O Leaker Ice Universe afirmou no Twitter que a Samsung estava trabalhando em novos processadores Exynos, incluindo o 9855 e o 9925 - o último dos quais pode ser com GPU AMD.

