Samsung Galaxy S22 Ultra pode ter uma câmera de 200MP

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung está trabalhando em um sensor de câmera de 200 megapixels, que poderemos ver aparecer no Galaxy S22 Ultra em 2022, bem como alguns outros dispositivos de diferentes fabricantes, se houver rumores.

Os rumores mais recentes vêm do site chinês IT Home ( via PhoneArena ), que apresenta uma série de postagens do Weibo de vazamentos em série, incluindo Ice Universe e Digital Chat Station. Foi alegado que o sensor terá pixels de 1,28 µm, tamanho de 1 / 1,37 polegada e será anunciado em algum momento deste ano. Ele também usa a tecnologia pixel-binning e suporta gravação de vídeo de 16K.

A Samsung já oferece um sensor de 108 megapixels com pixels de 0,8 µm e recentemente anunciou um sensor de 50 megapixels em fevereiro de 2021 com pixels de 1,4 µm. O sensor de 108 megapixels é encontrado noGalaxy S21 Ultra, então não seria um grande choque ver seu sucessor também percorrer o caminho do sensor de câmera de alta resolução.

A empresa também mencionou um sensor de 200 megapixels em um tweet de sua conta Samsung Exynos , enquanto se referia ao chip Exynos 2100. O processador é capaz de suportar um sensor de até 200 megapixels com uma configuração de várias câmeras.

Embora o primeiro dispositivo da Samsung provavelmente use o sensor de 200 megapixels, não é provável que apareça até o S22 Ultra, existem alguns outros fabricantes que dizem estar trabalhando com a Samsung em seus próprios dispositivos. A fabricante chinesa Xiaomi e a ZTE estão em negociações com a Samsung para seus respectivos smartphones com sensor de 200 megapixels.

Escrito por Britta O'Boyle.