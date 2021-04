Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tem havido vários rumores em vários dispositivos que sugerem que a tecnologia Under Display Camera não está a um milhão de milhas de distância de aparecer nos telefones.

O último vazamento - do vazamento serial Ice Universe (@UniverseIce) - afirma que pode levar apenas alguns meses para aparecer, sugerindo que veremos a estreia oficial do Under Display Cameras no segundo semestre de 2021 em pelo menos cinco dispositivos.

O Ice Universe cita vagamente alguns desses dispositivos, sugerindo que um dispositivo dobrável Samsung oferecerá a tecnologia, junto com o Xiaomi Mi Mix 4, dispositivo dobrável Oppo e dispositivos da Vivo e ZTE.

A segunda metade do ano é quando a Under Display Camera é lançada oficialmente, incluindo pelo menos Samsung (dobrável), Xiaomi (MIX4), OPPO (dobrável), vivo e ZTE (versão bastante aprimorada) - Universo de gelo (@UniverseIce) 19 de abril de 2021

Rumores anteriores sugeriram que o Samsung Galaxy Z Fold 3 oferecerá uma câmera frontal sob o display e o Ice Universe também afirmou que era "muito provável" apresentar essa tecnologia, então suspeitamos que o dispositivo dobrável Samsung a que o último tweet UniverseIce se refere o Z Fold 3.

O Galaxy Z Fold 3 também deve oferecer suporte para a S Pen - comoo Galaxy S21 Ultra - e deve chegar em algum momento de junho ou julho, embora nada esteja confirmado ainda.

O Xiaomi Mi Mix 4 tem sido rumores há algum tempo, embora Ice Universe recentemente disse que uma câmera sob o display estaria aparecendo no dispositivo, enquanto o primeiro dispositivo dobrável Oppo - sem incluir o conceito Oppo Nendo - também apareceu em rumores recentemente sugerindo um lançamento em 2021.

Ice Universe não revela de onde veio a informação, mas ele tem um histórico decente, então talvez as câmeras under-display sejam as novas câmeras furadas para 2021.

Escrito por Britta O'Boyle.