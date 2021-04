Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que o Samsung Galaxy Z Fold 3 virá com uma bateria um pouco menor do que seu antecessor - o Galaxy Z Fold 2 .

De acordo com o site de notícias coreano The Elec , citando fontes da indústria, o Galaxy Z Fold 3 virá com uma bateria de 4380mAh, que é a mesma do Galaxy Z Fold original . É cerca de três por cento de redução em relação ao Galaxy Z Fold 2, que oferece uma bateria de 4500mAh.

A bateria seria fornecida pela Samsung SDI para o Galaxy Z Fold 3 e o Galaxy Z Flip 2 - que também poderia ser chamado de Galaxy Z Flip 3 . Diz-se que eles serão lançados juntos ainda este ano, possivelmente em julho.

O relatório da Elec também afirma que a redução da bateria também deve ver o tamanho e o peso do Galaxy Z Fold 3 em comparação com o Z Fold 2. Diz-se que a tela principal será reduzida para 7,5 polegadas de 7,6 polegadas, enquanto a capa a tela permanecerá em 6,2 polegadas. O tamanho do dispositivo é o mesmo do Galaxy Z Fold original, o que significaria menor do que o Z Fold 2, mas com "zero engastes".

Outros rumores em torno do Samsung Galaxy Z Fold 3 sugerem que o dispositivo dobrável verticalmente de terceira geração virá com compatibilidade com S Pen como oSamsung Galaxy S21 Ultra , e também há rumores de que ele poderia ter uma câmera frontal sob o display.

Você pode ler todos os vazamentos e especulações em torno do Galaxy Z Fold 3 em nosso artigo separado.

Escrito por Britta O'Boyle.