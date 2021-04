Esta é a aparência do Samsung Galaxy S21 FE

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série Galaxy S21 da Samsung pode ter chegado às prateleiras há apenas alguns meses, mas o modelo Fan Edition - ou FE - agora está começando a aparecer mais nos rumores, com o último vazamento revelando seu design esperado e algumas especificações.

O vazamento vem de Steve Hemmerstoffer - também conhecido como OnLeaks - e apresenta várias renderizações de alta resolução do design do Galaxy S21 FE postadas na plataforma The Voice, junto com alguns detalhes.

Diz-se que o Galaxy S21 FE - sucedendo ao Galaxy S20 FE - mede 155,7 x 74,5 x 7,9 mm (9,3 mm com a saliência da câmera traseira). Espera-se que tenha uma traseira de plástico - ou "Glasstic" como o Galaxy S21 , com uma moldura de metal brilhante, mas a caixa da câmera parece que vai diferir um pouco com um design mais simples.

De acordo com Hemmerstoffer, o Galaxy S21 FE terá uma tela de 6,4 polegadas com uma câmera frontal centralizada . Ele também terá uma câmera traseira tripla como o Galaxy S21, mas as lentes podem ser rebaixadas para manter os custos baixos.

Rumores anteriores sugeriam que o Galaxy S21 FE poderia ser revelado em 19 de agosto de 2021. Também é dito que é 5G, vem com opções de armazenamento de 128 GB e 256 GB e tem Android 11. As opções de cores são cinza / prata, rosa, violeta, e branco.

Você pode ler tudo sobre os rumores em torno do Samsung Galaxy S21 FE e o que esperar em nosso recurso separado . Espera-se que o dispositivo seja mais barato do que o Galaxy S21, embora mantenha alguns dos excelentes recursos, como uma tela com taxa de atualização de 120 Hz e impermeabilização.

Escrito por Britta O'Boyle. Edição por Chris Hall.