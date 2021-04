Uma colaboração entre a Samsung e a Olympus poderia estar nos planos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung tem tentado ir além no que diz respeito às câmeras de seus smartphones nos últimos anos - isso ficou claro com a adição de mais lentes e enormes recursos de zoom em seus carros-chefe nos últimos anos.

Agora, parece que outra tática pode estar ganhando o dia no tribunal - estão circulando relatos de que a Samsung está em discussões com a Olympus sobre a possibilidade de colaborar na tecnologia de câmeras do smartphone.

De acordo com as informações que recebi, a Samsung e a Olympus conversaram sobre uma possível parceria. O status atual e a extensão dessa parceria não são exatamente claros. Eles podem trabalhar em uma edição especial do Fold ou podemos ver isso acontecer em H3 (S22 Ultra) https://t.co/y4ykWKIIR7 - Yogesh (@heyitsyogesh) 7 de abril de 2021

As discussões foram divulgadas por vários vazadores que têm um histórico sólido no que diz respeito aos dispositivos Samsung e redigidas pelo TomsGuide . A iniciativa de colaborar potencialmente faz sentido no papel para a Samsung.

Embora suas câmeras tenham um desempenho consistentemente excelente, há um prestígio inegável em ser capaz de adicionar o nome de um famoso fabricante de câmeras a elas, assim como OnePlus está fazendo com Hasselblad, e Huawei conseguiu com Leica.

Além desse ângulo de publicidade, há, é claro, a experiência real que a Olympus poderia trazer, provavelmente ajudando os resultados de fotografia da Samsung a demonstrar ainda mais precisão e controle de cores.

Se essas conversas progrediram particularmente longe, é claro, e se foram remotamente frutíferas, não está nem um pouco claro neste estágio. Enquanto isso, se estamos apenas no ponto de encenar as conversas, ninguém sabe em que ponto a colaboração hipotética realmente entraria em alguns telefones - se este é um projeto de 2022 pode ficar claro se houver um anúncio em torno dele .

Escrito por Max Freeman-Mills.