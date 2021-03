Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung está desenvolvendo um telefone " dobrável". O que é aquilo? Um telefone que se dobra em três segmentos e tem duas dobradiças.

Ele deve ser lançado "no final deste ano", de acordo com o Nikkei Asia (via 9to5Google ), que afirmou que sua tela poderia ter uma proporção de 16: 9 ou 18: 9, tornando mais fácil para os desenvolvedores fazerem aplicativos para o dispositivo. Se o telefone aparecer, será o terceiro dispositivo da Samsung em sua linha dobrável, que atualmente consiste no Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip .

Espera-se que ambos os dispositivos sejam atualizados em 2021 também.

De acordo com o relatório, os detalhes do novo telefone dobrável ainda não foram gravados em pedra. Mas a Samsung supostamente decidiu investir em dobráveis, especialmente daqui para frente. A empresa tem lutado para diferenciar as séries Galaxy S e Galaxy Note no passado, e acredita que os telefones dobráveis não são apenas a resposta que está procurando, mas são umsubstituto total para a série Note .

"A suspensão da série Note foi praticamente decidida no ano passado. A empresa quer apostar mais em telefones dobráveis que têm preços muito mais altos e designs diferenciados", disse uma fonte não identificada ao Nikkei Asia, que também observou uma crise global no fornecimento de chips. ser "problemático" para a Samsung este ano. Suspeitamos que isso pode até afetar se a Samsung anuncia seu dobrável.

Se não conseguir descobrir a falta de chips, o telefone pode atrasar.

Escrito por Maggie Tillman.