(Pocket-lint) - A Samsung anunciou o Galaxy A52 e o A72 durante um evento Unpacked em 17 de março, mas um vazamento recente sugere que os mid-rangers são apenas o começo do que virá da empresa sul-coreana nos próximos meses.

O responsável pelo vazamento de confiança Evan Blass - também conhecido como @evleaks - postou um mini roteiro da Samsung na plataforma social Voice , detalhando alguns dos lançamentos que podemos esperar ver e o Samsung Galaxy S21 FE está nele, junto com o tablet S7 Lite e outro Dispositivo Galaxy A.

De acordo com a linha do tempo descoberta por Blass, haverá outro evento da Samsung no dia 14 de abril, que será para dispositivos de computação como a linha Galaxy Chromebook e laptops Galaxy Book equipados com Windows.

A linha do tempo sugere que haverá um evento em junho, embora a data não seja aparentemente confirmada neste momento, o que revelará a linha de tablets Android mais acessível da Samsung, incluindo o Samsung Galaxy Tab S7 Lite.

É alegado que julho verá a revelação de outro dispositivo Galaxy A - o A22 5G - embora Blass também diga que o Galaxy A82 5G será lançado neste momento também. Por último, o roteiro sugere que o Galaxy S21 FE será revelado em 19 de agosto, o que normalmente estaria por perto quando o Galaxy Note seria lançado.

Foi dito que a linha Note continuará apesar do Galaxy S21 Ultra oferecer suporte para S Pen, mas devido à escassez de chips e conflitos de produtos, os fãs do Note verão um novo modelo em 2022 em vez de 2021.

Nenhuma das datas no mini roteiro foi confirmada pela Samsung ainda. Você pode ler tudo sobre os rumores em torno do Samsung Galaxy Note 21 em nosso artigo separado e também temos um recurso que completa o Galaxy S21 FE .

Escrito por Britta O'Boyle.