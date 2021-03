Samsung Galaxy A52 e A72 aumentam as credenciais acessíveis da Samsung

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou oficialmente os modelos Galaxy A52, A52 5G e Galaxy A72 para impulsionar a gama média e fornecer modelos Samsung mais acessíveis.

Os modelos Galaxy A são populares, muitas vezes superando os modelos principais do Galaxy S e oferecendo praticamente a mesma experiência com algumas medidas tomadas para cortar custos.

O Galaxy A é compatível com hardware Qualcomm de nível inferior - sem nenhum sinal de Exynos desta vez - ao mesmo tempo em que reduz as câmeras dos modelos principais.

O Samsung Galaxy A52 vem em duas versões com um modelo 5G. O modelo 5G recebe hardware um pouco mais poderoso do que os outros dois modelos, ao mesmo tempo que oferece uma tela de 120 Hz de 6,5 polegadas, o único modelo nesta nova faixa com essa taxa de atualização.

O Galaxy A52 tem uma tela de 6,5 polegadas e o Galaxy A72 tem uma tela de 6,7 polegadas, ambos obtendo uma atualização de 90Hz.

Todos os modelos possuem um sistema de câmera quádrupla na parte traseira, embora seja o Galaxy A72 que é o mais avançado, oferecendo um zoom óptico 3x em vez do sensor de profundidade que existe nos modelos Galaxy A52.

Mergulhando nas especificações de hardware, o Galaxy A52 (LTE) e o A72 têm o Qualcomm Snapdragon 720G, enquanto o Galaxy A52 5G tem o Snapdragon 750G.

Os modelos menores do Galaxy A52 possuem uma bateria de 4500mAh, enquanto o A72 recebe uma bateria de 5000mAh condizente com seu tamanho maior. Todos os três possuem um conector de fone de ouvido de 3,5 mm e um slot para cartão microSD.

Todos os três modelos têm um design semelhante, vindo em azul, branco, preto ou violeta, com um belo acabamento texturizado na parte traseira de plástico.

Na frente de construção, a inclusão de proteção IP67 contra água e poeira fará com que esses telefones se destaquem de outros rivais que raramente oferecem tal proteção nessa faixa de preço.

Quanto aos preços, o A52, A52 5G e A72 têm os preços de: € 349, € 429 / £ 399 e € 449 / £ 419 respectivamente. Os telefones já estão disponíveis.

Escrito por Chris Hall.