(Pocket-lint) - Nos últimos meses, houve vários relatórios discutindo o futuro da série Samsung Galaxy Note . Alguns alegaram que a Samsung estava planejando eliminar a série seguindo o Galaxy S21 Ultra com suporte para a S Pen - e o Galaxy Z Fold 3 também esperava - enquanto outros disseram que haveria um Galaxy Note em 2021, mas possivelmente não depois.

Parece que ambos os rumores estão errados, no entanto, com base em um relatório de Sammobile sobre a 52ª reunião anual de acionistas da Samsung. O DJ Koh da Samsung, co-CEO da divisão de TI e Comunicações Móveis da Samsung, afirma ter dito que, embora um Galaxy Note em 2021 fosse difícil devido a uma séria escassez de chipsets e um conflito com outros produtos, um novo Note viria em 2022.

DJ Koh disse ter dito que os horários de lançamento podem mudar, portanto, embora estejamos acostumados a ver um Galaxy Note chegar em agosto, pode ser que o próximo Galaxy Note apareça no início de 2022, em vez de os usuários do Note terem que esperar até Agosto de 2022.

De acordo com Sammobile, DJ Koh disse: "O Galaxy Note é uma categoria de produto importante para nós que tem sido continuamente amada pelos consumidores nos últimos 10 anos no mercado global. A experiência do usuário S Pen é uma área em que os negócios móveis da Samsung têm trabalhado mais arduamente do que qualquer outra pessoa. O tempo de lançamento pode ser diferente, mas vamos nos certificar de não decepcionar os consumidores do Galaxy Note. "

Anteriormente, um porta-voz da Samsung disse à T3: "Embora tenhamos expandido nossa experiência com a S Pen em nossa ampla gama de Galaxy, isso não significa que não estejamos comprometidos com a categoria Galaxy Note".

Você pode ler todos os rumores em torno do próximo Galaxy Note em nosso artigo separado.

Escrito por Britta O'Boyle.