Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung vai realizar um evento online Unpacked para revelar seu novo smartphone 5G nesta quarta-feira - no entanto, você não precisa esperar tanto para descobrir tudo que há para saber.

O Samsung Galaxy A52 5G apareceu em toda a sua glória na versão francesa da Amazon. O que parecem ser imagens e detalhes da imprensa também foram compartilhados online.

Este último inclui até o outro grande novo telefone da série A a ser lançado durante o evento, o A72.

Amazon France

A lista da Amazon é para o modelo preto A52 5G de 128 GB, que lista o tamanho da tela como 6,5 polegadas e o peso total como 187g.

Ele está disponível para pré-venda no site e está listado como disponível a partir de 17 de março - o dia do evento Unpacked. Seu preço é € 487,19 (cerca de £ 418 / $ 580).

A informação para a imprensa vazou por Evan Blass (@evleaks) em sua página de voz . Ele também revela que o A52 e o A72 são classificados como IP67 para proteção contra água e poeira, que a resolução da tela é FHD + (2220 x 1080) e que a duração da bateria é de mais de 48 horas.

Tanto o A52 quanto o A72 terão cinco câmeras, com a última também com zoom 3x. Ele também confirma que o tamanho da tela do A52 será de 6,5 polegadas (o A72 terá 6,7 polegadas).

Saberemos com certeza nesta quarta-feira, quando o Pocket-lint lhe trará todas as novidades no momento.

Escrito por Rik Henderson.