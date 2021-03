Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung planeja realizar um evento para a imprensa nesta primavera, tornando-o o segundo evento realizado em 2021. A empresa anunciou que seu próximo Unpacked ocorrerá em 17 de março de 2021 às 10h ET / 7h PT, com o convite especificamente chamado de “Galaxy Awesome Desempacotado ”.

Dado que a série Galaxy A vazou repetidamente nas últimas semanas, juntamente com o tema do evento "incrível", pode-se esperar o lançamento do Galaxy A52 e A72. Mas esses são mid-rangers, então um evento inteiro dedicado a eles é estranho. Parece que o A52 5G receberá atualizações mensais de segurança, o que normalmente é apenas para telefones de última geração, então talvez a Samsung queira que os levemos a sério.

A Samsung supostamente listou um vídeo de transmissão ao vivo para seu evento March Unpacked no início desta semana, revelando acidentalmente que os telefones serão lançados em 17 de março de 2021. A Samsung supostamente removeu o vídeo assim que a informação se tornou pública. De qualquer forma, sabíamos que o evento estava chegando.

Espera-se que o Galaxy A52 e o Galaxy A72 estejam disponíveis nas versões 4G LTE e 5G, com as variantes 4G oferecendo uma taxa de atualização de 90 Hz, e os modelos 5G terão uma taxa de atualização de 120 Hz. O Galaxy A52 pode apresentar uma tela Super AMOLED Infinity-O de 6,7 polegadas, enquanto o Galaxy A72 deve ter uma tela Super AMOLED Infinity-O de 6,7 polegadas. Ambos terão Gorilla Glass 5.

Você pode esperar leitores de impressão digital no display, o Snapdragon 720G para as variantes 4G, Snapdragon 750G para as variantes 5G, 6GB / 8GB de RAM e 128GB / 256GB de armazenamento interno, certificação IP67 para resistência à poeira e água e Android 11. A 4.500mAh A bateria deve estar no Galaxy A52, enquanto o Galaxy A72 deve ter uma bateria de 5.000mAh. Ambos terão carregamento rápido de 25W.

Em termos de câmeras, os telefones devem apresentar configurações de câmera quádrupla e câmeras selfie de 32 megapixels. Para assistir a esses telefones serem revelados e todas essas especificações serem confirmadas você mesmo, sintonize o canal da Samsung no YouTube.

Escrito por Maggie Tillman.