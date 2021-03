Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os próximos telefones de gama média da Samsung, o Galaxy A52 e o Galaxy A72, surgiram através de vários vazamentos nas últimas semanas, revelando tudo, desde seu design até as especificações. Agora, a data de lançamento parece ter vazado, graças à própria Samsung.

A Samsung listou uma transmissão de vídeo ao vivo para seu evento Galaxy Unpacked em março de 2021 e, ao fazê-lo, revelou a possível data de lançamento do Galaxy A52 e do Galaxy A72. Uma captura de tela do vídeo não listado, compartilhado pelo usuário do Twitter @FrontTron , mostra que o evento ocorrerá em 17 de março de 2021 às 22:30 KST (13:30 GMT ou 06:30 PDT). A Samsung supostamente removeu o vídeo assim que essa informação se tornou pública.

O Galaxy A52 e o Galaxy A72 provavelmente estarão disponíveis nas versões 4G LTE e 5G, com as variantes 4G oferecendo uma taxa de atualização de 90Hz, e os modelos 5G terão uma taxa de atualização de 120Hz. O Galaxy A52 deve ter uma tela Super AMOLED Infinity-O de 6,7 polegadas, enquanto o Galaxy A72 deve ter uma tela Super AMOLED Infinity-O de 6,7 polegadas. Ambos terão Gorilla Glass 5.

Você pode esperar leitores de impressão digital no display, o Snapdragon 720G para as variantes 4G, Snapdragon 750G para as variantes 5G, 6GB / 8GB de RAM e 128GB / 256GB de armazenamento interno, certificação IP67 para resistência à poeira e água e Android 11. A 4.500mAh A bateria deve estar no Galaxy A52, enquanto o Galaxy A72 deve ter uma bateria de 5.000mAh. Ambos terão carregamento rápido de 25W.

Em termos de câmeras, acredita-se que os telefones apresentem configurações de câmera quádrupla e câmeras selfie de 32 megapixels.

