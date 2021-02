Samsung Galaxy Z Fold 3 suportará S Pen, diz o relatório

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A terceira geração do Samsung Galaxy Fold deverá suportar a S Pen, como oSamsung Galaxy S21 Ultra .

Um relatório da agência de notícias coreana ET News afirma que a Samsung "conseguiu implementar a função de caneta para telefones dobráveis com grande dificuldade técnica."

Fontes da indústria revelaram que a Samsung concluiu o desenvolvimento da tecnologia S Pen para dispositivos dobráveis e a colocará no Galaxy Z Fold 3 , previsto para o segundo semestre de 2021.

De acordo com o relatório, para a Samsung adicionar suporte S Pen ao Z Fold 3, ela teria que garantir que o elemento digitalizador da tela que reconhece o movimento da caneta também seja dobrável, bem como capaz de suportar a pressão de escrever com a caneta na tela. O vidro dobrável UTG também deve ser capaz de resistir aos arranhões que podem ocorrer com a caneta.

Uma fonte da indústria que disse estar familiarizada com o desenvolvimento de dobráveis Samsung afirmou ter dito: "Desenvolvemos tecnologias como digitzers e UTGs que podem responder à entrada da caneta".

Não está claro no relatório se a S Pen será incluída no Galaxy Z Fold 3 como é com os dispositivos Galaxy Note , ou se seria um extra adicional disponível, como é com o S21 Ultra. Suspeitamos que é mais provável que seja o último.

Escrito por Britta O'Boyle.