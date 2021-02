Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não é segredo que a Samsung está trabalhando com a AMD para impulsionar o desempenho gráfico de seus dispositivos. Após uma parceria em 2019, os fãs da Samsung aguardam pacientemente por mais novidades sobre o resultado.

Na CES 2021, a Samsung nos deu algo sólido : a confirmação de que estava desenvolvendo uma GPU móvel de próxima geração com a AMD e que ela apareceria no "próximo produto carro-chefe".

Dado que o Galaxy S21 foi lançado, o próximo dispositivo lógico carro-chefe - e considerado por muitos como o verdadeiro foco dos esforços da Samsung em 2021 - será seu próximo dispositivo dobrável, que se acredita ser chamado de Galaxy Z Fold 3 .

Um vazamento confiável de informações da Samsung sugeriu que haverá uma vitrine da GPU Samsung-AMD em junho.

A Samsung está programada para lançar a GPU Samsung × AMD em junho para mostrar novas tecnologias e especificações, mas apenas para lançar a GPU, o processador precisa esperar. - Universo de gelo (@UniverseIce) 23 de fevereiro de 2021

O que é interessante aqui é que a UniverseIce continua dizendo que será apenas a GPU, não o lado da CPU do pacote.

A mesma fonte sugeriu anteriormente que a parceria com a AMD resultará no Exynos 9855 e no Exynos 9925 projetados para alimentar dispositivos em 2022 e 2023.

Dados os comentários da Samsung sobre isso aparecer em seu "próximo produto carro-chefe", parece que veremos esta GPU AMD em um dispositivo antes de 2022.

O Galaxy Z Fold 3 seria lançado em torno de agosto ou setembro de 2021 se a Samsung seguir os cronogramas anteriores - talvez julho de 2021 se a Samsung avançar como fez para o lançamento do Galaxy S21.

Como a fonte sugere, a revelação de junho pode ser apenas uma vitrine do desempenho gráfico do novo hardware, provavelmente em um evento Samsung Exynos, funcionando como um precursor de um evento de lançamento Galaxy Unpacked maior para novos dispositivos dobráveis.

Não sabemos exatamente o que mais a Samsung pode mudar em seu hardware Exynos em relação ao Exynos 2100 que entrou no Galaxy S21 - suspeitamos que será basicamente o mesmo, mas com maior capacidade gráfica, a vantagem da marca AMD, e muito interesse em hardware Exynos de terceiros.

Como disse a fonte, isso está "provisoriamente programado" e não podemos pensar em nada mais provisório do que o Mobile World Congress Barcelona , programado para 28 de junho a 1 de julho de 2021, que se encaixaria perfeitamente com os planos informados da Samsung.

Escrito por Chris Hall.