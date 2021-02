A Samsung oferecerá agora 4 anos de atualizações de segurança: O seu telefone Galaxy está na lista?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung confirmou que oferecerá no mínimo 4 anos de atualizações de segurança para vários dispositivos Samsung Galaxy.

Este novo plano de atualização de 4 anos é executado a partir do lançamento inicial do telefone, ao invés de quando você o compra, então se você receber seu telefone no dia do lançamento, você terá 4 anos de proteção, se você comprar um telefone com 2 anos, você terá os próximos 2 anos.

A Samsung se comprometeu anteriormente com três gerações de atualizações do Android para muitos de seus dispositivos, com a extensão da segurança significando que você estará coberto por mais um ano assim que as grandes atualizações da interface do usuário pararem.

Os 4 anos de atualizações de segurança se aplicarão a novos dispositivos ainda não lançados, mas também se aplicarão a uma série de dispositivos recentes, listados abaixo.

As atualizações chegarão em uma base mensal ou trimestral, de acordo com a Samsung, embora diga que as atualizações dependerão do dispositivo e da região, embora a lista de dispositivos também possa mudar.

Aqui está a lista de dispositivos qualificados já lançados:

Dispositivos Galaxy dobráveis: Dobrar Z Fold2 5G Z Flip Z Flip 5G

Galaxy S series: S10 S10 + S10e S10 5G S10 Lite S20 5G S20 + 5G S20 Ultra 5G S20 FE 5G S21 5G S21 + 5G S21 Ultra 5G

Série Galaxy Note: Nota 10 Note10 + Note10 + 5G Nota 20 5G Note20 Ultra 5G

Galaxy A series: A10e A20 A50 A11 A21 A51 A51 5G A71 5G

Série Galaxy XCover: XCover FieldPro XCover Pro

Série Galaxy Tab: Tab Active Pro Tab Active3 Tab A 8 (2019) Guia A com S Pen Tab A 8.4 (2020) Tab A7 Tab S5e Tab S6 Tab S6 5G Tab S6 Lite Tab S7 Tab S7 +



Escrito por Chris Hall.