Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou hoje que lançará uma nova atualização de software para os telefones das séries Galaxy S20 , Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Flip (entre outros) que traz alguns dos recursos do S21 para dispositivos mais antigos.

O novo software, One UI 3.1, traz uma série de melhorias para uma série de telefones Galaxy mais antigos.

Para proprietários do Galaxy S20, você obterá novos recursos que permitem tirar proveito de algumas das ferramentas de câmera aprimoradas. Um deles é o recurso Single Take atualizado que permite tirar fotos e gravar vídeos de uma só vez com várias lentes.

Quando você tira sua foto, o One UI 3.1 permite usar uma ferramenta apagador de objeto que ajuda a remover partes indesejadas de sua foto sem ter que demorar muito para selecioná-la manualmente na foto. Basta tocar na área que deseja remover e ela é automaticamente selecionada para exclusão.

Uma UI 3.1 também inclui uma ferramenta aprimorada de foco automático de toque e autoexosure. Isso torna um pouco mais fácil ajustar o foco e o brilho de cada foto, para que você não termine com imagens superexpostas ou subexpostas ou focalize no lugar errado.

Tudo que você precisa fazer para ajustar o brilho é deslizar para a esquerda ou direita na tela enquanto a ferramenta é exibida.

Além disso, há gravação multi-mic. No modo de vídeo Pro, você pode gravar áudio pelo telefone e / ou fones de ouvido Bluetooth conectados. Portanto, se você estiver filmando um objeto falante para a câmera ou fazendo um vlog, pode optar por usar o microfone mais próximo em seus fones de ouvido, se desejar.

Depois que todas as suas novas fotos e vídeos forem tirados, a Galeria atualizada os organiza e agrupa em um feed limpo e fácil.

Outro novo recurso em One UI 3.1 é uma opção de compartilhamento privado que permite remover informações de localização dos metadados da foto antes de compartilhar, e permite controlar quem pode acessar o conteúdo que você está compartilhando ou por quanto tempo ele está disponível.

Por último, há um modo de proteção ocular atualizado que ajusta automaticamente o nível de luz azul da tela, dependendo da hora do dia. Você mesmo pode personalizar a programação, se desejar, ou deixá-la funcionar automaticamente.

Uma UI 3.1 está disponível a partir de hoje na série Galaxy S20, série Note 20, Z Fold 2 e Z Flip, bem como na S10 , Note 10, Fold, A71, A51, A90, A80, A70 e A50.

Como é normal para essas coisas, você pode descobrir que sua atualização não está disponível imediatamente, dependendo da região em que você está e se você tem um telefone de uma operadora que está bloqueado.

Escrito por Cam Bunton.