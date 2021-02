Vazamento do Galaxy Z Fold 3 sugere que a câmera sob o display está chegando

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung está planejando implementar uma câmera sob o display em seu próximo dispositivo Galaxy Z Fold, de acordo com um conhecido vazamento.

O vazamento vem de um informante do Twitter com histórico comprovado de revelar detalhes do telefone com antecedência. No tweet, @UniverseIce diz que acredita que o próximo Fold virá com um UPC (Under Panel Camera).

O Galaxy Z Fold3 ainda provavelmente adotará o UPC pic.twitter.com/DD6TMPLlM0 - Universo de gelo (@UniverseIce) 15 de fevereiro de 2021

A Samsung não seria a primeira empresa a lançar um telefone com uma câmera invisível sob a tela, é claro.

A ZTE chegou lá primeiro com o Axon 20 5G, mas sua implementação não foi perfeita, deixando uma distorção visível em uma pequena parte da tela. Além do mais, a qualidade da imagem da câmera oculta era compreensivelmente muito ruim.

Seria de se esperar que, com a Samsung oferecendo a série Fold a um preço muito mais premium do que o telefone ZTE, ele não apresentasse nenhuma das interrupções perceptíveis na tela e fizesse selfies com resultados muito melhores.

Quanto à Samsung, não seria tão surpreendente se a empresa implementasse a tecnologia para telefones. Tendo anunciado que planeja construir telas OLED para laptops com câmeras sob-tela na CES no início de 2021.

Há também o fato de que a série Fold é agora o pico da inovação em smartphones da gigante coreana da tecnologia, então ter uma tecnologia tão nova em qualquer outra linha de telefone antes não faria muito sentido.

Ainda não se sabe muito sobre o Galaxy Z Fold 3, mas espera-se que apareça em algum momento ainda este ano, provavelmente no verão. Julho foi apontado como um possível mês de lançamento.

Provavelmente terá o mesmo formato da Dobra Z 2, com uma dobra em estilo de livro e uma tela secundária menor na parte externa. Suspeitamos que um chip Snapdragon 888 irá alimentá-lo e que terá bastante RAM e armazenamento.

Para notícias e rumores atualizados sobre o Fold 3, acesse nosso artigo dedicado .

Escrito por Cam Bunton.