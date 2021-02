Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série Galaxy S21 da Samsung não chegou às prateleiras há muito tempo, mas já há rumores circulando sobre o Galaxy S21 Fan Edition, ou Galaxy S21 FE.

O Galaxy S21 FE sucederia o excelente Galaxy S20 FE se ele chegasse, provavelmente atingindo o ponto ideal entre preço e recursos mais uma vez. Aqui está tudo o que ouvimos até agora.

Ainda este ano

Mais barato que o Galaxy S21

O modelo Samsung Galaxy S20 Fan Edition foi revelado em setembro de 2020 e disponibilizado em outubro de 2020. Foi alegado que há um dispositivo Samsung com um número de modelo SM-G990B em produção que provavelmente será o Galaxy S21 FE, e que seria lançado no segundo semestre de 2021.

Com a série Galaxy S21 sendo lançada antes da série Galaxy S20, pode ser que o Galaxy S21 FE também chegue um pouco antes de seu antecessor, mas ainda não o esperaríamos antes do final do verão de 2021.

Em termos de preço, esperamos que o Galaxy S21 FE fique abaixo do Galaxy S21 . O Galaxy S20 FE começa em £ 599 no Reino Unido para o modelo 4G - não está disponível nos EUA - com o modelo 5G custando £ 599 no Reino Unido e $ 599 nos EUA, portanto, esperaríamos um valor semelhante para o Galaxy S21 FE.

Semelhante ao Galaxy S21 series

Plástico

Provável classificação IP68

O Samsung Galaxy S20 FE apresentava um design semelhante ao da série Galaxy S20 , mas fez algumas alterações para reduzir o preço, como uma traseira de plástico em vez de vidro.

Esperávamos que o Galaxy S21 FE fizesse o mesmo, mas com um design semelhante ao Galaxy S21 e S21 +. Rumores afirmam que ele virá nas cores cinza / prata, rosa, violeta e branco. É provável que ofereça impermeabilização, como o Galaxy S20 FE fez, e esperamos uma tela plana.

Cerca de 6,5 polegadas

Full HD +

Taxa de atualização de 120 Hz provável

O Samsung Galaxy S20 FE tem uma tela de 6,5 polegadas com resolução Full HD +, então esperaríamos algo semelhante para o Galaxy S21 FE. Isso o colocaria entre o Galaxy S21 e o Galaxy S21 + em termos de tamanho.

Tanto o S21 quanto o S21 + têm uma tela Full HD + também e ambos vêm com uma taxa de atualização variável de 120Hz. Como o Galaxy S20 FE manteve a taxa de atualização de 120 Hz da série Galaxy S20, é provável que o S21 FE também ofereça a taxa de atualização mais rápida, embora não esteja claro se oferecerá variável.

Uma tela plana também é provável para o Galaxy S21 FE, junto com uma câmera frontal centralizada. Também é provável que seja AMOLED.

Qualcomm Snapdragon 888 / Exynos 2100?

Opções de armazenamento de 128 GB / 256 GB

5G

Rumores sugerem que o Samsung Galaxy S21 FE virá com opções de armazenamento de 128 GB e 256 GB, como seu predecessor. Não está claro se ele oferecerá suporte a microSD para expansão de armazenamento, embora o Galaxy S21 e S21 + não ofereçam, então é possível que o S21 FE também não o faça.

Relatórios afirmam que será um dispositivo 5G , o que seria de esperar, embora não esteja claro se haverá um modelo 4G LTE também como há com o Galaxy S20 FE. Diz-se também que funciona no Android 11.

No momento, não há informações sobre qual processador o Galaxy S21 FE usará, embora, como o Galaxy S20 FE funcionava da mesma forma que a série Galaxy S20, esperaríamos o Qualcomm Snapdrgon 888 ou o Exynos 2100 como o Galaxy S21. .

É provável que o Galaxy S21 FE ofereça um pouco menos de RAM do que o Galaxy S21 +, mas não seria surpreendente ver a mesma capacidade de bateria.

Provável câmera tripla traseira

O Samsung Galaxy S20 FE apresentava uma câmera traseira tripla com a mesma câmera principal do Galaxy S21 +. Isso diminuiu a resolução da câmera telefoto e aumentou a resolução da câmera frontal. Ele também possui a mesma resolução de câmera Ultra-Wide do Galaxy S20 e Galaxy S20 +, mas com pixels menores.

No momento, não há rumores específicos sobre as especificações da câmera Galaxy S21 FE, mas esperaríamos uma câmera traseira tripla como o Galaxy S21 e S21 +.

Aqui está tudo o que ouvimos sobre o Galaxy S21 FE até agora.

Sammobile afirmou que o Galaxy S21 FE já poderia estar em desenvolvimento com um número de modelo SM-G990B. O site informou que terá 5G, opções de armazenamento de 128 GB e 256 GB e Android 11. Também será fornecido nas cores cinza / prata, rosa, violeta e branco quando for lançado no segundo semestre deste ano .

Leaker Max Weinbach tuitou que o Samsung Galaxy S21 FE era um dos carros- chefe esperados da Samsung em 2021.

Os carros-chefe da Samsung esperados este ano:



S21 FE

S21

S21 +

S21 Ultra

Z Fold 3

Z Flip 3

Z Fold FE - Max Weinbach (@MaxWinebach) 15 de novembro de 2020

