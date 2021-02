Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No ano passado, a Samsung lançou o Galaxy S20 FE, um dispositivo de gama média que mantém o essencial, enquanto faz alguns movimentos calculados para reduzir o preço. Agora, parece que a empresa pode tentar replicar esse sucesso, lançando um Galaxy S21 FE.

SamMobile , uma fonte bem conhecida de vazamentos Samsung, afirmou que o Galaxy S21 FE pode já estar em desenvolvimento, com suas fontes dizendo que há um dispositivo Galaxy com o número de modelo SM-G990B em desenvolvimento e que é provavelmente um sucessor do Galaxy S20 FE. Em nossa análise desse telefone , pensamos que ele atingiu todas as notas certas e poderia muito bem ser a escolha do grupo S20 . Portanto, é emocionante saber que uma segunda geração está a caminho.

Suspeitamos que o Galaxy S21 FE terá uma mistura de recursos do Galaxy S21 e S21 + . SamMobile disse que o telefone oferecerá conectividade 5G, armazenamento de 128 GB e 256 GB e Android 11. Ele estará disponível nas cores cinza / prata, rosa, violeta e branco quando for lançado no segundo semestre deste ano.

O relatório não parece claro se contará com um slot microSD, mas mais informações "concretas" podem surgir nas próximas semanas e meses.

