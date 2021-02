Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série Samsung Galaxy S21 foi lançada no final de janeiro de 2021, dando-nos uma ideia do que podemos esperar dos smartphones Samsung este ano.

Um dos próximos dispositivos importantes deve ser o Galaxy Note 21, que no passado aprimorou a gama do Galaxy S e em certas áreas, como design e câmera. Mas em 2021 as coisas podem ser diferentes, com dúvidas sobre se veremos uma linha Note agora, oGalaxy S21 Ultra suporta a S Pen e o Z Fold 3 também é dito.

O Galaxy Note continuará? Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Galaxy Note 21 e o Note 21 Ultra.

Esperado para agosto de 2021

Se a Samsung continuar a oferecer a série Galaxy Note, esperamos um lançamento em agosto para o Note 21. A série Note 20 ocorreu em 5 de agosto de 2020, enquanto a série Note 10 foi lançada em 7 de agosto de 2019, no início de agosto é o padrão .

Em termos de preço, esperamos que a Samsung lance o dispositivo Note 21 - ou dispositivos - em torno dos mesmos preços de seus predecessores. O Samsung Galaxy Note 20 custa a partir de £ 849 ou US $ 999, então esperamos algo semelhante para o Note 21.

S Pen embutida

À prova dágua, premium

Câmera embaixo da tela?

A maioria dos rumores atuais em torno da série Note 21 é se ela aparecerá ou não, ao invés de detalhes sobre o que apresentará.

Se a Samsung lançar um Note 21 e Note 21 Ultra - ou apenas um - no entanto, esperamos que o dispositivo ou dispositivos tenham alguns detalhes de design da série Galaxy S21 , como a caixa da câmera que flui no quadro.

Também esperamos uma estrutura de metal à prova dágua imprensada entre os painéis de vidro e alguns acabamentos interessantes também. É provável que haja um sensor de impressão digital abaixo do display e uma coisa é certa, haverá uma S Pen embutida. Há também alguns murmúrios que sugerem que podemos ver uma câmera frontal embaixo da tela, o que significaria nenhuma câmera perfurada .

Taxa de atualização de 120 Hz provável

Tela plana possível

Com a Samsung oferecendo uma tela adaptável com taxa de atualização de 120 Hz em todos os modelos Galaxy S21, é provável que os modelos Note 21 também tenham isso, junto com suporte para HDR10 + . Não há vazamentos de tamanhos ainda, mas esperamos algo semelhante ao Note 20 e ao Note 20 Ultra se houver dois modelos.

O Note 20 tem uma tela plana com resolução Full HD +, enquanto o Note 20 Ultra tem uma tela curva com resolução Quad HD +. Não ficaríamos surpresos em ver apenas um modelo do Note 21 este ano, com uma tela plana para manter os custos baixos e, portanto, uma opção sob o Galaxy S21 Ultra com uma S Pen.

Câmera frontal embaixo da tela relatada

Não houve rumores específicos em torno das câmeras Note 21 ainda, além da sugestão de que pode haver uma câmera frontal embaixo da tela. Esperamos melhorias na série Galaxy S21 no entanto, pelo menos em termos de recursos. Não ficaríamos surpresos em ver um respectivo carregamento semelhante em termos de hardware ao S21 e S21 Ultra.

O S21 tem uma câmera traseira tripla composta por um sensor principal de 12 megapixels com tamanho de pixel de 1.8µm, abertura f / 1.8 e estabilização óptica (OIS), um sensor ultra-wide de 12 megapixels com 1.4µm ef / 2.2, e um sensor telefoto de 64 megapixels com 0,8µm, f / 2.0 e OIS. Há uma câmera frontal de 10 megapixels, 1.22µm, f / 2.2.

O S21 Ultra, por sua vez, tem uma câmera traseira quádrupla composta por um sensor principal de 108 megapixels com pixels de 0,8 µm, abertura f / 1.8, OIS e autofoco a laser, um sensor ultra-amplo de 12 megapixels (1,4 µm, f / 2.2) e duas lentes telefoto de 10 megapixels, uma com 1,22 µm, f / 2.4 (óptico 3x) e outro com 1,22 µm, f / 4,9 (óptico 10x). Ele também possui uma câmera selfie de 40 megapixels.

Qualcomm SD888 ou Exynos 2100

Provável de pelo menos 8 GB de RAM

Bateria grande

O Samsung Galaxy Note 21 provavelmente executará processadores semelhantes à gama Galaxy S21 com o chipset Qualcomm Snapdragon 888 ou Exynos 2100, dependendo da região. É provável que o Note 21 ofereça pelo menos 8 GB de RAM, enquanto esperávamos ver pelo menos 12 GB de RAM no Note 21 Ultra.

A série Galaxy S21 abandonou o suporte microSD para expansão de armazenamento, então não ficaríamos surpresos em ver o mesmo aplicado à série Note.

Baterias grandes também são prováveis na série Nota 21. A série Samsung Galaxy S21 varia entre 4000mAh e 5000mAh de capacidade, então esperamos ver pelo menos 4000mAh no Galaxy Note 21, embora suspeitemos que seria mais próximo de 4500mAh.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Note 21 e o Note 21 Ultra.

Em declarações à T3 , um porta-voz da Samsung disse: "Embora tenhamos expandido a nossa experiência com a S Pen em toda a gama Galaxy, isso não significa que não estejamos comprometidos com a categoria Galaxy Note. Para fornecer a melhor experiência móvel a todos os clientes, iremos ouvir ativamente seus comentários e refletir isso em nossa inovação de produto ".

A Giz China relatou que o Samsung Display solicitou um registro de marca comercial para uma câmera sub-tela ou sub-tela, chamada "Câmera sob o painel". Isso poderia vir para a Nota 21?

A LetsGoDigital identificou um dispositivo inédito nos vídeos oficiais da Samsung na CES que mostram um smartphone sem um orifício para a câmera frontal, sugerindo que ele tem uma câmera embaixo da tela. Há algumas especulações sugerindo que o dispositivo poderia ser o Note 21 Ultra.

Em entrevista à agência de notícias Yonhap , um funcionário anônimo da Samsung foi citado dizendo: "Estamos nos preparando para lançar a série Galaxy Note no próximo ano".

A Reuters relatou que três fontes alegaram que a Samsung não tinha planos para desenvolver uma nova versão do Note para 2021. Também foi dito que os esforços de desenvolvimento estavam sendo redirecionados para sua gama dobrável.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 10 Fevereiro 2021

O ET News informou que 2021 pode ver apenas um dispositivo Galaxy Note lançado após a introdução do suporte para a S Pen no Galaxy S21 Ultra e o suposto suporte vindo para o Z Fold 3. O relatório afirma que a redução para um modelo foi para "reduzir o peso da série de notas ".

Leaker Ice Universe - que anteriormente afirmava que o Note 21 não desapareceria necessariamente apenas porque o S21 Ultra obteve suporte para a S Pen - tweetou novamente dizendo que não há informações sobre o desenvolvimento do Note 21 Series.

Uma pista incomum: atualmente não há informações sobre o desenvolvimento da série Note21. pic.twitter.com/RBzzwsg8Cg - Universo de gelo (@UniverseIce) 15 de novembro de 2020

O site de notícias coreano Herald Corp relatou : "O Note 21, o sucessor da série Galaxy Note, será lançado no próximo ano".

O site também disse que aplicar os recursos do Note à linha do Galaxy S é uma estratégia para "absorver os clientes do Note na série Galaxy S".

O Leaker Ice Universe afirmou que "a produção e o preço do Z Fold 3 não são suficientes para substituir o Note como principal carro-chefe da Samsung no segundo semestre do ano, e o Note ainda é uma garantia de embarque".

Mesmo que o Galaxy S21 Ultra use a S Pen, isso não significa que o Note21 irá desaparecer. - Universo de gelo (@UniverseIce) 24 de agosto de 2020

Em 2018, The Bell relatou que a Samsung estava falando sobre a unificação das linhas Galaxy S e Galaxy Note para evitar a deterioração da capacidade.

Escrito por Britta O'Boyle.