Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série Samsung Galaxy S21 foi lançada no final de janeiro de 2021, dando-nos uma visão sobre o que podemos esperar dos smartphones da Samsung este ano.

Um dos próximos grandes dispositivos teria sido tradicionalmente o Galaxy Note 21, que no passado melhorou a gama do Galaxy S e em certas áreas, como design e câmera. Mas em 2021 as coisas serão diferentes, com o Galaxy Z Flip 3 e o Z Fold 3 previstos para ocupar o slot de lançamento do Note, oferecendo suporte para a S Pen, como o Galaxy S21 Ultra .

O Galaxy Note vai continuar? Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Galaxy Note 21 e Note 21 Ultra, que também poderia ser o Note 22 e 22 Ultra se os rumores forem verdadeiros.

Em algum momento de 2022

Se a Samsung continuasse a oferecer um novo Galaxy Note em 2021, esperaríamos um lançamento em agosto para o Note 21. O próximo Galaxy Unpacked está agendado para 11 de agosto, mas a própria Samsung confirmou que o Note não estará presente no show.

A Samsung disse anteriormente que está comprometida com a série Note, mas os horários de lançamento podem mudar e podemos ver um novo dispositivo Note em 2022. Suspeitamos que se isso permanecer verdadeiro, veremos a próxima Nota antes de agosto de 2022.

Em termos de preço, esperamos que a Samsung lance o próximo dispositivo Note - ou dispositivos - em torno dos mesmos preços de seus predecessores. O Samsung Galaxy Note 20 custa a partir de £ 849 ou $ 999, então esperamos algo semelhante para o Note 21 ou Note 22.

S Pen embutida

À prova dágua, premium

Câmera embaixo da tela?

A maioria dos rumores em torno da série Note 21 era se ela iria aparecer ou não, ao invés de detalhes sobre o que iria apresentar.

Esperamos que qualquer dispositivo ou dispositivo Note futuro leve alguns detalhes de design de outros dispositivos Samsung carro-chefe, como a linha S22 rumores, por exemplo, que provavelmente será lançado primeiro.

Também esperamos uma moldura de metal à prova dágua imprensada entre os painéis de vidro e alguns acabamentos interessantes também. É provável que haja um sensor de impressão digital sob a tela e deve haver uma S Pen embutida. Houve alguns murmúrios para sugerir que poderíamos ver uma câmera frontal embaixo da tela no Z Fold 3, o que pode significar que qualquer dispositivo Note futuro também adote isso, e não haverá nenhuma câmera perfurada .

Taxa de atualização de 120 Hz provável

Tela plana possível

Com a Samsung oferecendo uma tela adaptável com taxa de atualização de 120 Hz em todos os modelos Galaxy S21, é provável que todos os modelos futuros do Note também tenham isso, junto com suporte para HDR10 + . Não há vazamentos de tamanhos ainda, mas esperamos algo semelhante ao Note 20 e ao Note 20 Ultra se houver dois modelos.

O Note 20 tem uma tela plana com resolução Full HD +, enquanto o Note 20 Ultra tem uma tela curva com resolução Quad HD +. Não ficaríamos surpresos em ver apenas um futuro modelo do Note, com uma tela plana para manter os custos baixos e, portanto, uma opção sob o Galaxy S21 Ultra com uma S Pen ou o suposto Z Fold 3 com S Pen.

Câmera frontal embaixo da tela relatada

Não houve rumores específicos sobre as futuras câmeras do Note ainda, além da sugestão de que pode haver uma câmera frontal embaixo da tela. Isso também é algo relatado para o Galaxy Z Fold 3, que será lançado em agosto, então esperamos saber um pouco mais então.

Se o Note tivesse chegado em 2021, não teríamos ficado surpresos em ver um respectivo carregamento semelhante em termos de hardware para o S21 e S21 Ultra, embora agora, provavelmente estaríamos olhando para o S22 para mais de uma ideia sobre o que esperar.

Sucessores Qualcomm SD888 ou Exynos 2100

Provável de pelo menos 8 GB de RAM

Bateria grande

O próximo Samsung Galaxy Note provavelmente executará processadores que sucedem os chipsets Qualcomm Snapdragon 888 e Exynos 2100, dependendo da região e do cronograma de lançamento. É provável que veríamos pelo menos 8 GB de RAM, ou pelo menos 12 GB de RAM no próximo modelo Note Ultra.

A série Galaxy S21 abandonou o suporte microSD para expansão de armazenamento, então não ficaríamos surpresos em ver o mesmo aplicado à futura série Note.

Baterias grandes também são prováveis na próxima série de notas. A série Samsung Galaxy S21 tem capacidades entre 4000mAh e 5000mAh, então esperamos ver pelo menos 4000mAh no próximo Galaxy Note, embora suspeitemos que seria mais perto de 4500mAh.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Note 21 e o Note 21 Ultra.

O presidente móvel da Samsung publicou uma postagem no blog antes do evento Galaxy Unpacked da empresa em agosto para revelar informações sobre o que as pessoas devem esperar do show, incluindo que não haverá nenhum novo telefone Note em 2021.

Com base em um relatório de Sammobile sobre a 52ª reunião anual de acionistas da Samsung, DJ Koh da Samsung, co-CEO da divisão de TI e Comunicações Móveis da Samsung, afirma ter dito que, embora um Galaxy Note em 2021 fosse difícil devido a uma séria escassez de chipsets e um confronto com outros produtos, uma nova nota chegaria em 2022.

Turismo espacial, Ring e OnePlus Nord 2 - Pocket-lint Podcast 113 Por Rik Henderson · 28 Julho 2021

DJ Koh disse que os horários de lançamento podem mudar, portanto, embora estejamos acostumados a ver um Galaxy Note chegar em agosto, pode ser que o próximo Galaxy Note apareça no início de 2022, em vez de os usuários do Note terem que esperar até Agosto de 2022.

Em declarações à T3 , um porta-voz da Samsung disse: "Embora tenhamos expandido a nossa experiência com a S Pen em toda a nossa gama Galaxy, isso não significa que não estejamos comprometidos com a categoria Galaxy Note. Para fornecer a melhor experiência móvel a todos os clientes, iremos escute ativamente seus comentários e reflita isso em nossa inovação de produto ".

A Giz China relatou que o Samsung Display solicitou um registro de marca comercial para uma câmera sub-tela ou subtela, chamada "Câmera sob o painel". Isso poderia vir para a Nota 21?

A LetsGoDigital identificou um dispositivo inédito nos vídeos oficiais da Samsung na CES que mostram um smartphone sem um orifício para a câmera frontal, sugerindo que ele tem uma câmera embaixo da tela. Há algumas especulações sugerindo que o dispositivo poderia ser o Note 21 Ultra.

Em entrevista à Yonhap News Agency , um funcionário anônimo da Samsung foi citado dizendo: "Estamos nos preparando para lançar a série Galaxy Note no próximo ano".

A Reuters relatou que três fontes afirmaram que a Samsung não tinha planos para desenvolver uma nova versão do Note para 2021. Também foi dito que os esforços de desenvolvimento estavam sendo redirecionados para sua gama dobrável.

ET News relatou que 2021 pode ver apenas um dispositivo Galaxy Note lançado após a introdução do suporte para a S Pen no Galaxy S21 Ultra e o suposto suporte chegando ao Z Fold 3. O relatório afirma que a redução para um modelo foi para "reduzir o peso da série de notas ".

Leaker Ice Universe - que anteriormente afirmava que o Note 21 não desapareceria necessariamente apenas porque o S21 Ultra obteve suporte para a S Pen - tweetou novamente dizendo que não há informações sobre o desenvolvimento do Note 21 Series.

Uma pista incomum: atualmente não há informações sobre o desenvolvimento da série Note21. pic.twitter.com/RBzzwsg8Cg - Universo de gelo (@UniverseIce) 15 de novembro de 2020

O site de notícias coreano Herald Corp relatou : "O Note 21, o sucessor da série Galaxy Note, será lançado no próximo ano".

O site também disse que aplicar os recursos do Note à linha do Galaxy S é uma estratégia para "absorver os clientes do Note na série Galaxy S".

O Leaker Ice Universe afirmou que "a produção e o preço do Z Fold 3 não são suficientes para substituir o Note como principal carro-chefe da Samsung no segundo semestre do ano, e o Note ainda é uma garantia de embarque".

Mesmo que o Galaxy S21 Ultra use a S Pen, isso não significa que o Note21 irá desaparecer. - Universo de gelo (@UniverseIce) 24 de agosto de 2020

Em 2018, The Bell relatou que a Samsung estava falando sobre unificar as linhas Galaxy S e Galaxy Note para evitar a deterioração da capacidade.