Samsung Display desenvolvendo telas roláveis e deslizantes

(Pocket-lint) - A tela da Samsung pretende desenvolver telas deslizantes e roláveis em uma tentativa de consolidar sua liderança no mercado de telas dobráveis .

De acordo com um relatório da Elec , a Samsung Display realizou uma teleconferência no quarto trimestre no final de janeiro de 2021, onde seu vice-presidente sênior Choi Kwon-young disse que a empresa adotará novas tecnologias primeiro para expandir seu portfólio e clientes.

Afirma-se que o monitor Samsung buscará tecnologias como taxas de atualização variáveis e baixo consumo de energia para competir com outros que entram no mercado de OLED.

O relatório também detalhou que Choi Kwon-young disse que a Samsung Electronics "expandirá sua liderança no mercado dobrável com telas pequenas a médias este ano".

A Samsung Electronics oferece atualmente os dispositivos Samsung Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Flip na categoria de smartphones dobráveis. O Galaxy Z Fold 2 possui uma tela dobrável vertical, com um design estilo livro. O Galaxy Z Flip, por sua vez, tem uma tela dobrável horizontal, como oMotorola Razr .

Mesmo que a tela da Samsung desenvolva uma tela rolável ou deslizante, provavelmente não veríamos um dispositivo real incorporando a nova tecnologia de tela até um pouco mais tarde. Vamos mantê-lo informado sobre quaisquer desenvolvimentos. Por enquanto, você pode ler nosso artigo separado sobre os rumores em torno do Galaxy Z Fold 3 e do Galaxy Z Flip 3 .

Escrito por Britta O'Boyle.