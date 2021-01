Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você já viu as especificações, leu as análises e notou que a Samsung colocou uma lacuna maior entre o Galaxy S21 normal e o Galaxy S21 Ultra.

O Ultra é agora o verdadeiro carro-chefe, tendo fortalecido sua posição a partir do S20 Ultra em 2020, algo que nunca foi vendido. O novo modelo é muito melhor no geral - e a câmera desempenha um grande papel nisso.

Mas como essas câmeras realmente diferem no mundo real? Estamos mergulhando fundo para dar uma olhada mais de perto, com muitas amostras para você examinar.

Câmera traseira Quad: Principal: 108 megapixels, tamanho de pixel de 0,8 µm, abertura f / 1.8, estabilização óptica (OIS), foco automático a laser Ultra-amplo (120 °): 12 MP, 1,4 µm, f / 2,2 Telefoto (10x): 10 MP, 1,22 µm, f / 4,9, OIS Telefoto (3x): 10 MP, 1,22 µm, f / 2,4, OIS

Câmera selfie: 40 MP, 0,7 µm, f / 2,2

squirrel_widget_3816752

Vamos começar com uma rápida recapitulação. A Samsung lidera com grande resolução na câmera S21 Ultra principal, com 108 megapixels nesse sensor. Ele usa um sistema que a Samsung chama de "não binning", o que significa literalmente que você pega nove pixels e trata como um super pixel - 108 dividido por 9 é igual a 12 - e é uma foto de 12 megapixels que você obtém como resultado.

A câmera ultra-grande angular tem 12 megapixels, mas sai com zoom de 0,6x, um pouco diferente da versão 0,5x da S21, mas tem praticamente as mesmas especificações. Observe que esta câmera tem foco fixo.

Finalmente, você tem duas lentes telefoto. Para atingir o zoom espacial de 100X - e todas as distâncias focais até esse máximo - a Samsung está usando duas câmeras separadas, uma para imagens próximas com uma lente 3x e outra para imagens distantes com uma lente 10x. É o último que é uma lente dobrada, ou periscópio, necessária para obter essa ampliação sem ter um telefone muito grosso.

Ambas as câmeras de zoom têm sensores de 10 megapixels, mas a Samsung aumenta as imagens para 12 megapixels nas imagens finais, para que haja consistência no tamanho da imagem na galeria - mas não vemos nenhum benefício nesse aumento.

Finalmente, a câmera frontal adere a altas resoluções com um sensor de 40 megapixels, embora isso use novamente o binning de pixels para fornecer imagens de 10 megapixels ou use o corte e binning do sensor para fornecer uma imagem de 6,5 megapixels.

Sistema de câmera tripla Câmera principal: 12 megapixels, tamanho de pixel de 1,8 µm, abertura f / 1.8, OIS Ultra-amplo (120 °): 12 MP, 1,4 µm, f / 2,2 Telefoto: 64 MP, (óptica híbrida 3x / zoom digital 30x) 0,8 µm, f / 2.0, OIS

Selfie: 10MP, 1,22 µm, f / 2,2

O Galaxy S21 e o S21 + têm os mesmos sistemas de câmera e diferem do S21 Ultra em muitos aspectos. Embora o aplicativo da câmera, os modos de foto e as ofertas de vídeo sejam geralmente os mesmos, as câmeras são totalmente diferentes.

A câmera principal aqui é um sensor de 12 megapixels e em papel igual ao do Galaxy S20. Em vez de adotar uma abordagem de alta resolução, ela opta por pixels maiores, de 1,8 µm, projetados para absorver mais luz.

No entanto, há um aceno para a fotografia de alta resolução, com a câmera telefoto. Ele tem um sensor de 64 megapixels e faz três trabalhos. A primeira é que ele fornece resolução para captura de vídeo de 8K (para a qual você precisa de 33 megapixels). Em segundo lugar, ele oferece fotos de 64 megapixels e, em terceiro, atua como uma oferta de telefoto, alegando uma ampliação óptica híbrida de 3x.

O que está errado com esta imagem? Você não pode oferecer todas essas coisas por meio de uma lente ampliada porque você acabaria muito perto do assunto - então, na verdade, não há ampliação ótica da lente - o zoom é derivado do corte do sensor - daí a nomenclatura ótica híbrida.

Como nós sabemos disso? Quando você dispara 64 megapixels com a lente telefoto, a visão que obtém é idêntica à da câmera principal - tem a mesma distância focal, então você sabe que não há zoom na própria lente.

Finalmente, na parte traseira, temos a câmera ultra-ampla, que como dissemos, é bem parecida com a do S21 Ultra e novamente é o foco fixo.

A câmera frontal tem pixels de 10 megapixels, novamente oferecendo uma foto ampla de 10 megapixels ou um corte mais próximo de 6,5 megapixels.

Com uma abordagem diferente de como as imagens são capturadas entre essas câmeras, você pode esperar resultados muito diferentes. Bem, dado que o aplicativo, os modos de disparo e a IA por trás da câmera são os mesmos, as coisas estão mais próximas da câmera principal do que você imagina.

Ambos oferecem o Otimizador de Cena da Samsung, que examina o conteúdo da imagem e visa melhorar as coisas. Embora funcione bem para identificar o que você está olhando e o que pode ser necessário, é bastante previsível em ambos os dispositivos: o céu azul está otimizado, os verdes estão cada vez mais exuberantes, enquanto as cenas com pouca luz obtêm um modo pseudo-noturno do Otimizador de cena. De modo geral, preferimos deixá-lo ativado, porque tende a significar que você obtém imagens um pouco mais interessantes - nem sempre completamente realistas, mas achamos que é uma troca aceitável.

1/10 Pocket-lint

GALAXY S21 ULTRA

Há outro fator em jogo aqui que é o foco automático a laser, que está no Galaxy S21 Ultra, mas não no Galaxy S21. Isso também levará a diferenças quando a câmera escolher o ponto focal e pode fazer a diferença entre o que é nítido e o que não é.

Há uma ligeira diferença de cor, com o S21 Ultra talvez parecendo um pouco mais realista, o S21 mais vibrante e às vezes com um tom amarelo sutil. Um dos outros fatores, é claro, é que o S21 Ultra tem uma distância focal um pouco mais próxima do que o Galaxy S21 e isso pode significar que você vê um pouco mais de detalhes nas fotos que tira, especialmente de perto. No geral, porém, da câmera principal os resultados podem ser bem próximos, embora muitas vezes achemos que as imagens do S21 Ultra são mais nítidas.

O desempenho em pouca luz é semelhante e, olhe para essas fotos em detalhes, o telefone selecionou o mesmo ISO e velocidade do obturador, sugerindo que o algoritmo do modo noturno está fazendo a mesma coisa em ambos os telefones. Pode haver pequenas diferenças, mas não há muito nisso. Observe que o Otimizador de cena e o Modo noturno dedicado fornecerão resultados em situações de pouca luz - mas o Modo noturno fornecerá exposições mais longas para resultados mais nítidos.

1/6 Pocket-lint

MODO NOTURNO S21 ULTRA - LUZ EXTREMAMENTE BAIXA

A outra corda que o S21 Ultra tem em seu arco é o modo de disparo de 108 megapixels. Você terá que selecioná-lo especificamente para tirar aquelas fotos de alta resolução e você obterá uma foto com aproximadamente 30 MB de tamanho como resultado.

Como descobrimos com o Galaxy S20 Ultra, as fotos de 108 megapixels tendem a ser um pouco mais escuras, mas significam que você pode ampliar e obter mais detalhes. Embora em muitos casos você não precise fazer isso, às vezes significa que você pode capturar algo como texto ou detalhes, o que não será possível obter na foto de 12 megapixels.

1/2 Pocket-lint

COLETA DE 100% DE 12 MP

Mas existem poucos bons motivos para filmar em uma resolução tão alta, especialmente quando você está usando um dispositivo móvel. Embora a Galeria permita que você dê zoom e recorte novas imagens, o espaço de armazenamento que você usaria ao fotografar a 108 megapixels simplesmente não vale a pena - sem mencionar o problema que você teria então de compartilhar essas imagens.

É um pouco estranho que o modo 108MP também ofereça zoom digital, em vez de usar o hardware dedicado. Podemos comparar as imagens do modo 108MP e das câmeras telefoto dedicadas, ambas com zoom 4x, e a imagem de 108MP tem uma aparência chocantemente ruim - portanto, não é uma opção que você gostaria de usar.

1/2 Pocket-lint

ZOOM S21 ULTRA 4X EM CâMERA óTICA 3X DE 10 MP

Como dissemos, o Galaxy S21 faz um pequeno truque aqui com o modo 64MP, então também há uma oferta de alta resolução. Isso não está vindo da câmera principal, está vindo da lente "telefoto". Quanto ao modo 108MP, significa mais detalhes se você realmente quiser e vá em busca desse modo.

Saia da câmera principal e veja uma enorme diferença, com o Galaxy S21 Ultra recebendo hardware dedicado para fotografia telefoto. Como explicamos acima, embora o Galaxy S21 ofereça zoom de até 30x, na verdade é totalmente digital, o que você pode ver nos resultados quando comparado com o S21 Ultra.

Começando com o Galaxy S21 Ultra, você pode apertar o zoom em toda a gama de 0,6x a 100x ou tocar nos ícones de lente (as pequenas árvores), que são quatro - equivalem a 0,6x, 1x, 3x, 10x, que são todas as distâncias focais ópticas.

1/8 Pocket-lint

GALAXY S21 ULTRA 0.6X

Mas assim que você tocar, terá opções adicionais para outras distâncias focais de até 100x, com 11 botões no total no visor. Isso inclui 2x e 4x, posicionados de cada lado da oferta ótica 3x, o que parece um exagero extremo.

A operação do Galaxy S21 é basicamente a mesma, exceto que ele atinge o zoom de 30x. Ainda há a confusão com uma massa de distâncias focais para escolher no visor.

1/8 Pocket-lint

GALAXY S21 0,5X

Os resultados também são totalmente diferentes, com o S21 Ultra essencialmente melhor do que o S21 em todas as posições. É claro que as extremidades são muito moles, mas o maior problema é manter a câmera estável em zoom de 30x ou 100x. A Samsung permite que você toque na tela para travar no assunto, mas descobrimos que essa opção pode dar alguns efeitos de arrepio estranhos, onde você acaba com uma foto que não é o que você queria. Certamente é preciso alguma prática para se acostumar. O Galaxy S21 diminui visivelmente a qualidade conforme você aumenta o zoom, enquanto o S21 Ultra ainda dará resultados decentes e em 10x, por exemplo, há uma grande diferença.

1/4 Pocket-lint

ZOOM DIGITAL SAMSUNG GALAXY S21 10X

O que se deve notar aqui é que, uma vez que você está na lente ótica de 10x na S21 Ultra, você está trabalhando com uma abertura de f / 4.9 que é bem pequena, o que significa que menos luz entra. Isso pode ser visto nas amostras de os dois telefones acima, onde a imagem do S21 Ultra, embora melhor, é um pouco mais escura que o zoom digital do S21.

Com pouca luz, a S21 Ultra pode mudar para zoom digital puro de outra lente se a óptica 10x der um resultado que seria muito escuro. Você não saberá que isso está acontecendo, a menos que coloque os dedos sobre as lentes para ver o que está sendo usado.

Mas não há dúvida: se você gosta de zoom e usa zoom, o Galaxy S21 não chega nem perto do desempenho do S21 Ultra e essa é a maior diferença entre essas câmeras.

Embora haja uma câmera de 40 megapixels na frente do S21 Ultra e apenas uma câmera de 10 megapixels no Galaxy S21, o desempenho é na verdade muito próximo. Todos os telefones oferecem os mesmos recursos, a única exceção é que o Galaxy S21 Ultra tem a opção de uma foto frontal de 40 megapixels.

O que é interessante é que a Samsung está novamente usando uma técnica de recorte de sensor para ter a ilusão de dois ângulos - um retrato mais próximo e um ângulo ligeiramente mais amplo que você pode selecionar. Na realidade, o ângulo mais amplo é o sensor completo e isso é evidente nas imagens resultantes, com uma foto de 6,5 megapixels vista de perto, uma imagem de 10 megapixels vista de perto. Na realidade, há pouca diferença de ponto de vista.

1/4 Pocket-lint

MODO RETRATO S21 ULTRA 10MP

A Samsung também abandonou a nomenclatura "foco ao vivo" e mudou para "retrato" em seu modo bokeh. Isso torna muito mais fácil de entender. A detecção de bordas é geralmente boa, apenas ocasionalmente enganada quando as coisas são complicadas e não consegue separar você do fundo.

Tanto o Galaxy S21 quanto o S21 Ultra têm quase o mesmo desempenho aqui. Descobrimos que as cores são semelhantes e os resultados também, tanto nos ângulos da lente quanto em condições de luz e escuridão.

A Samsung também oferece uma gama de efeitos de estúdio, cuja galeria você pode encontrar abaixo. Embora você possa ajustar a intensidade do efeito, uma das coisas que isso mostra é a precisão da detecção de bordas. Você pode adicionar ou remover esses efeitos na Galeria, desde que tenha tirado uma foto no modo retrato.

1/6 Pocket-lint

Os modos de câmera nos modelos S21 e S21 Ultra são basicamente os mesmos. Eles oferecem a mesma personalização do aplicativo, oferecem as mesmas opções de Visualização do Diretor para vídeo e tomada única, de modo que, seja qual for o dispositivo que você escolher, terá as mesmas opções. O aplicativo também pode ser personalizado para que você tenha acesso aos modos que usa com mais frequência sem ter que abrir o menu - explicamos como fazer isso em nossas dicas e truques detalhados .

Ambas as câmeras também oferecem os mesmos modos de vídeo, com até 4 K 60 fps disponíveis em todas as câmeras e 8 K 24 fps a oferta superior. Observe que há várias opções de estabilização, tanto no menu da câmera quanto no visor. O último só pode ser usado em alguns modos, no entanto, e ativá-lo irá alterar a resolução de volta para captura full HD. No entanto, é realmente eficaz.

Há a adição de captura HDR10 + também nos menus, mas ainda é um recurso experimental e questionamos o valor real. Até onde podemos ver, o desempenho de vídeo entre todos os telefones S21 parece ser praticamente o mesmo.

Há uma grande diferença entre o Galaxy S21 e o S21 Ultra - não apenas o preço. Existem grandes diferenças no desempenho da tela, qualidade de construção, bem como na câmera, com o zoom sendo a maior diferença geral oferecida. Para nós, descobrimos que o S21 Ultra oferece consistentemente imagens um pouco melhores do que o S21, então esse seria o telefone que escolheríamos se fôssemos escolher um e o orçamento não fosse levado em consideração.

O Galaxy S21 e o S21 + enfrentam outro desafio, porém, que é o Galaxy S20 FE. Este telefone tem apenas alguns meses (no lançamento do S21) e o desempenho da câmera é próximo ao do Galaxy S21. Sim, o S21 oferece novos modos e opções que o S20 FE (e não temos ideia se essas opções de software como o Directors View chegarão no telefone mais antigo), e o S20 FE não oferece captura de vídeo de 8K. Mas, fora isso, a experiência do Galaxy S20 FE é próxima à do S21 e é muito mais barata.

Escrito por Chris Hall.