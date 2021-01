Um telefone Samsung com gráficos AMD pode chegar mais cedo do que o esperado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há algumas semanas sabemos que a Samsung está planejando ter um processador gráfico AMD dentro de sua próxima geração de hardware Exynos, mas agora parece que a mudança pode acontecer mais cedo do que o esperado. As duas empresas disseram que estavam trabalhando juntas em tecnologia gráfica em 2019 .

Exynos é o nome da plataforma que a Samsung usa dentro de muitos de seus principais aparelhos e, uma vez que os novos gráficos serão baseados no design RDNA da AMD, faria sentido assumir que o novo telefone será voltado para o desempenho em jogos.

Em seu evento de lançamento do Exynos 2100 ao mesmo tempo que o CES 2021, a Samsung confirmou a mudança para incluir a GPU dentro dos chips de próxima geração.

O renomado observador da Samsung, Ice Universe, sugeriu na época que ele poderia aparecer dentro do dispositivo dobrável de última geração (provavelmente chamado de Galaxy Z Fold 3). Agora Ice sugeriu que os gráficos AMD serão usados em toda a linha Exynos de próxima geração, o que significa que também apareceriam em outros aparelhos de 2022, como a série Galaxy S22.

Os chips poderiam aparecer ainda mais cedo do que isso? É tentador sugerir que eles poderiam até estrear em um novo Galaxy Note, embora haja rumores de que a marca Note será descontinuada. No entanto, é provável que o Fold de próxima geração seja o lar do lançamento inicial do hardware baseado em AMD no final deste ano.

Escrito por Dan Grabham.