Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A S Pen da Samsung já existe há um bom tempo, mas colocar as mãos em uma, e de fato certificar-se de que tem um dispositivo com o qual ela funciona, sempre foi um processo um pouco complicado.

Embora a caneta funcione com uma série de tablets Samsung, seu verdadeiro lar sempre foi a linha telefônica Galaxy Note, phablets que realmente se beneficiam de sua precisão adicional e que possuem uma capa para armazená-la quando não estiver em uso.

Tudo mudou, porém, com a introdução do Galaxy S21 Ultra, o mais novo smartphone topo de linha da Samsung, e o primeiro fora da linha Note a oferecer suporte à S Pen. Embora a caneta não venha incluída com o telefone, você pode pegá-la como um extra opcional e achá-la totalmente compatível, além de escolher um monte de caixas oficiais que cabem nela.

Isso não é uma grande virada de jogo no terreno, já que é apenas mais um grande telefone que funciona com a caneta, mas a direção da viagem é intrigante, sugerindo que a Samsung deseja usar a S Pen mais amplamente, e a Samsung confirmou que isso não é único:

"Tomamos a decisão ousada de expandir a experiência da S Pen para o Galaxy S21 Ultra e planejamos expandir a experiência da S Pen para outras categorias de dispositivos no futuro." Isso soa inequivocamente como se pudesse esperar um suporte S Pen mais amplo.

No curto prazo, isso significa que a próxima iteração do Galaxy Fold poderia funcionar bem com ele, uma mudança bem-vinda se acontecer, já que a tela desdobrada é realmente grande. Se, mais adiante na linha, isso verá a S Pen chegar a dispositivos ainda mais variados, o tempo dirá.

Escrito por Max Freeman-Mills.