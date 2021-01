Quanto custa o Galaxy S21? Preço sem SIM e últimas ofertas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Samsung Galaxy S21 está aqui. Desta vez, existem três versões - todos os telefones 5G. O novo trio é o Samsung Galaxy S21 5G de 6,2 polegadas, o S21 + 5G de 6,7 polegadas e o S21 Ultra 5G de 6,8 polegadas.

E não, não há nenhuma variante 4G dos aparelhos S21 - os aparelhos 5G agora são a norma, pelo menos para os telefones principais (e estão cada vez mais se tornando a norma na faixa intermediária também).

Para o S21 e S21 mais a RAM permanece em 8 GB, com opções de armazenamento de 128 ou 256 GB. O Ultra obtém 12 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, aumentando para 16 GB e 512 GB.

A programação do S21 está mais acessível do que antes (cerca de US $ 200 / £ 200), ficando abaixo da programação do Note. Todos estarão à venda no dia 29 de janeiro, com as pré-encomendas começando imediatamente.

128 GB - $ 799, £ 769, € 849

256 GB - $ 849, £ 819

128 GB - $ 999, £ 949, € 1.049

256 GB - $ 1.049, £ 999

128 GB - $ 1.199, £ 1.149, € 1.149

256 GB - $ 1.249, £ 1.199

512 GB - $ 1.379, £ 1.329

Atualizaremos isso quando tivermos mais detalhes, mas temos certeza de que o Galaxy S21 chegará às três principais operadoras dos Estados Unidos.

Atualizaremos isso quando tivermos mais detalhes, mas temos certeza que o Galaxy S21 virá para todas as quatro redes principais do Reino Unido.

Escrito por Dan Grabham.