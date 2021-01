Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou a série Galaxy 21, com o S21 Ultra ainda no topo da pilha como o carro-chefe premium para 2021. Ao mesmo tempo, a Samsung está tornando todos esses dispositivos um pouco mais acessíveis, baixando ligeiramente os preços.

Isso também vê algumas mudanças no S21 e S21 + que podem parecer incomuns para a Samsung. A grande mudança aqui é que o Galaxy S21 e S21 + agora têm telas Full HD +, ao invés do Quad HD + que a Samsung vem embalando há algum tempo.

Isso pode não incomodar alguns: Full HD + é a configuração padrão em dispositivos Samsung de qualquer maneira e é questionável se há algum benefício real em uma resolução mais alta, especialmente no menor dispositivo, o S21 regular, com uma tela de 6,2 polegadas. O S21 + terá uma tela de 6,7 polegadas, apenas um pouco menor que o Ultra, mas sem dúvida, você pode obter algum benefício com uma resolução mais alta em algumas situações.

A boa notícia, no entanto, é que todos os modelos S21 têm taxa de atualização adaptativa em seus monitores, com o S21 e S21 + capaz de alternar entre 48-120 Hz para se adequar ao conteúdo na tela, o que economizará bateria, enquanto oferece rolagem mais suave em torno de aplicativos e jogos compatíveis.

Mas em sua essência, o Samsung Galaxy S21 é uma atualização emblemática. A Samsung diz que tem um novo chip de 5 nm, o Qualcomm Snapdragon 888 ou o Exynos 2100 , dependendo de onde você mora. Isso é comum a todos os dispositivos S21, mas a RAM se fixa em 8GB, com opções de armazenamento de 128 ou 256GB, um pouco abaixo do Ultra.

O arranjo da câmera também não é tão complexo quanto o Ultra, aderindo a uma solução semelhante a 2020, com uma câmera tripla composta por uma câmera principal de 12 megapixels, uma câmera ultra grande angular de 12 megapixels e uma telefoto de 64 megapixels, também oferecendo Captura de vídeo de 8K. Há 30X Space Zoom, com uma nova função Zoom Lock usando AI para reduzir o tremido e obter melhores imagens. A câmera frontal possui 10 megapixels, então você pode ver na folha de especificações como ela se encaixa sob o Ultra em termos de câmera.

No entanto, todos os modelos S21 se beneficiam de novos recursos de software na câmera, de modo que a experiência será basicamente a mesma - que incluirá mais opções no modo Captura única, Visualização do Diretor e Visualização do Vlogger, bem como captura de vídeo 4K 60fps de todos das câmeras. É provável que a adoção de menos câmeras mostre o desempenho geral do zoom em comparação com o Ultra, mas não esperaríamos muita diferença na experiência geral das outras câmeras.

Os recursos premium permanecerão no local, como a impermeabilização IP68 e a experiência de alto-falante estéreo, mas a grande mudança no design - além da nova caixa da câmera integrada com a tela, será a mudança para uma tela plana.

Por vários anos, a Samsung usou as bordas curvas da tela como sua assinatura. Agora amplamente copiado, a Samsung está voltando ao normal para o S20 e S21 +. Isso pode fazer com que os telefones pareçam menos premium do que antes, mas alguns apreciarão os benefícios práticos que ele traz - é melhor para jogos, oferecendo espaço de toque mais confiável na borda da tela.

Há uma bateria de 4000mAh no S21, enquanto o S21 + recebe uma bateria de 4800mAh; o S21 + também recebe UWB - banda ultra larga - que deve funcionar com o SmartThings Find e o novo SmartTag, além de permitir o uso do S21 + como chave digital do carro.

Certamente, há uma sensação de que o S21 e S21 + continuam o que o Samsung Galaxy S20 FE começou e isso os coloca em uma posição interessante. O S20 FE foi amplamente elogiado por oferecer uma experiência emblemática a um preço acessível; a questão é se as pessoas vão optar pelos novos modelos do Galaxy S21, ou esperar para ver se há um Galaxy S21 FE no futuro da Samsung que vai economizar algum dinheiro.

O Samsung Galaxy S21 estará disponível a partir de £ 769 / € 849, o S21 + estará disponível a partir de £ 949 / € 1049. Ambos estarão à venda no dia 29 de janeiro, com pré-encomendas a partir de 14 de janeiro.

Escrito por Chris Hall.