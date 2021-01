Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Na CES deste ano, a Samsung confirmou os detalhes existentes sobre o trabalho com a AMD em uma GPU móvel personalizada. Lembre-se de que, no ano passado, a empresa fez uma parceria com a AMD para trazer os gráficos Radeon aos processadores móveis.

Agora, no evento Exynos On 2021 da Samsung para o Exynos 2100, a Samsung revelou mais informações sobre seus planos de GPU personalizados, confirmando às massas que está trabalhando com a AMD para produzir uma “GPU móvel de próxima geração” que será lançada “no próximo produto principal".

O Dr. Inyup Kang, presidente do System LSI Business da Samsung, fez a revelação na CES 2021, embora Kang tenha fornecido poucos detalhes ao contrário. Não está claro o que significa o “próximo produto principal”. Talvez o novo Galaxy Note? Mas isso também está previsto para ser descontinuado este ano .

Então, talvez o Galaxy Z Fold 3 receba a GPU móvel da AMD?

Como eu disse, o Exynos2100 é apenas o começo. É quase certo que a Samsung lançará um novo processador com GPU AMD este ano e poderá usá-lo para o Galaxy Z Fold3. pic.twitter.com/J3GIRoBSBA - Universo de gelo (@UniverseIce) 12 de janeiro de 2021

Houve rumores no ano passado de que o chipset topo de linha não seria lançado até 2022. (Quando a parceria foi anunciada pela primeira vez, a Samsung elogiou a AMD como líder “ na área de GPU”. ) Portanto, talvez tenhamos que esperar até o Galaxy S22 para saber mais sobre o que essas empresas têm feito ultimamente.

De qualquer forma, adoraríamos saber todos os detalhes. A confirmação de hoje da Samsung sugere que seu trabalho com a AMD foi bem sucedido, pelo menos até agora, e que seu próximo SoC carro-chefe após o Exynos 2100 certamente apresentará o novo GPU. Manteremos você informado à medida que aprendermos mais.

Escrito por Maggie Tillman.