Oficial Samsung Galaxy S21 Ultra: mais câmera, melhor tela, suporte para S Pen

(Pocket-lint) - A Samsung retirou as tampas de seu modelo principal para 2021, o Samsung Galaxy S21 Ultra . Lançado junto com o Galaxy S21 e Galaxy S21 +, ele inaugura uma gama de novos aprimoramentos em relação à versão 2020.

O Samsung Galaxy S21 Ultra apresenta o novo design da Samsung. Não é uma grande mudança no geral e a principal mudança vazou amplamente, então não será nenhuma surpresa - o quadro se expandindo para se espalhar pela câmera na parte traseira. Em vez de a câmera ser uma ilha na parte traseira, agora ela está melhor integrada às bordas do dispositivo. Essa parte de trás é Gorilla Glass Victus, o Gorilla Glass mais resistente até agora.

No Ultra, a câmera se expande com um novo sensor principal, uma nova lente telefoto e novas habilidades. Embora a câmera principal ainda tenha 108 megapixels, há um novo sensor por trás dela, que oferece melhor cor e faixa dinâmica do que a versão anterior.

Embora o ultra-grande angular persista, houve um repensar da oferta de telefoto, adotando uma abordagem que vimos da Huawei no P40 Pro + . Existem agora duas lentes telefoto de 10 megapixels, uma oferecendo zoom óptico de 3x e outra oferecendo zoom óptico de 10x.

O objetivo é fornecer esse Zoom Espacial 100X, mas com maior habilidade, já que o telefone pode usar o zoom 3x com uma ampliação de até 10x e depois mudar para as outras lentes. Isso reduz a quantidade de zoom digital necessária e deve melhorar os resultados quando você ultrapassar a ampliação de 10x.

Existem novos modos também (não exclusivos do Ultra), que incluem Single Take 2.0 adicionando seções de destaque e slowmo para mais opções. Agora existe a Visualização do Diretor, que visualiza a foto de todas as lentes para que você possa decidir o que fazer, enquanto a Visualização do Vlogger captura as câmeras frontal e traseira, para que você também possa ter sua reação no vídeo.

As miniaturas ao vivo permitem que você troque as lentes no vídeo sem pular, para uma transição suave, enquanto todas as lentes agora permitem que você capture imagens 4K 60fps. Ainda há suporte para vídeo de 8K, com a opção adicional de tirar uma foto de um vídeo de 8K.

A tela do Ultra é a maior e mais capaz da família S21. Ele mede 6,8 polegadas na diagonal e é Dynamic AMOLED X2, com a capacidade de alternar a taxa de atualização entre 10 e 120 Hz dependendo do conteúdo que você está vendo. Também é avaliado para 1500 nits, tornando a tela mais brilhante da Samsung até o momento.

A tela também inclui uma camada de digitalização Wacom, portanto, oferece suporte à entrada S Pen, tornando o dispositivo mais versátil. Embora o telefone não acomode a S Pen como o Galaxy Note tradicionalmente faz, haverá uma variedade de acessórios, como capas.

Também existe a tecnologia UWB - banda ultra-larga - que permitirá que você use seu telefone como uma chave digital de carro, entre outras aplicações potenciais futuras.

O Samsung Galaxy S21 Ultra será equipado com o Qualcomm Snapdragon 888 ou Exynos 2100 dependendo da região, com a Samsung alegando grandes ganhos de desempenho em relação à geração anterior para seu novo hardware. O Ultra obtém 12 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, aumentando para 16 GB e 512 GB.

Há uma bateria de 5000mAh, posicionando amplamente o S21 Ultra na mesma posição que o S20 Ultra de 2020. O Samsung Galaxy S21 Ultra custará a partir de £ 1149 no Reino Unido e estará disponível a partir de 29 de janeiro.

Escrito por Chris Hall.