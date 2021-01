Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung usou um evento virtual para lançar a última geração de hardware móvel, o Exynos 2100, que deverá alimentar a série Samsung Galaxy S21 .

O novo hardware Exynos muda para hardware de 5 nm para rivalizar com o Qualcomm Snapdragon 888 e o Apple A14 Bionic. A Samsung está prometendo que esta é uma plataforma revolucionária que trará Exynos de volta à contenção. A Samsung tem afirmado que "Exynos está de volta".

O Exynos 2100 é o mais poderoso desenvolvido pela Samsung. Ele integra 5G para conectividade de última geração, enquanto a Samsung diz que usa 20 por cento menos energia e dá um aumento de 10 por cento no desempenho em comparação com dispositivos de 7 nm.

O Exynos 2100 possui uma CPU octo-core com um núcleo Arm Cortex-X1 de 2,9 GHz suportado por três núcleos Cortex-A78 de 2,8 GHz e quatro núcleos eficientes Cortex-A55 de 2,2 GHz. Existe uma GPU Mali-G78 MP14, que garante um aumento de desempenho de 40 por cento para coisas como jogos e RA.

Há impulsos no manuseio de IA com três núcleos NPU, enquanto há a promessa de grandes ganhos de câmera também. Ele suportará sensores de até 200 megapixels - comrumores recentes sugerindo que a Samsung pode lançar em breve um sensor de 200 megapixels - ele suportará até seis câmeras, HDR10 + e é construído para lidar com captura e reprodução de 8K também, capaz de produzir resolução de 8K a um monitor conectado.

O Exynos 2100 está em produção em massa, diz a Samsung, e esperamos sua estreia no novo telefone carro-chefe da Samsung. Resta ver se será usado por outros fornecedores.

"Armado com tecnologias de processamento poderosas e um modem 5G avançado em um nó de processo de 5nm com eficiência de energia, o Exynos 2100 estabelecerá um novo padrão para os principais dispositivos móveis de amanhã", disse Inyup Kang, presidente de System LSI Business da Samsung Electronics.

Escrito por Chris Hall.