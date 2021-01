Samsung Galaxy S21 series revelado em toda a sua bela glória

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Samsung revele a série Galaxy S21 durante seu evento Unpacked esta semana no dia 14 de janeiro, mas quanto mais perto chegarmos, maiores serão os vazamentos.

O mais recente vem do vazador serial Evan Blass , também conhecido como @evleaks, com seu feed do Twitter oferecendo links para sua conta do Voice, onde ele fornece imagens de alta resolução sem marca dágua do Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra em todas as suas variantes de cores esperadas. Basicamente, ele não deixou absolutamente nada para a imaginação em termos de design.

As imagens suportam vazamentos anteriores dos dispositivos, com todos os três aparelhos pensados para oferecer uma câmera furada centralizada na parte superior da tela e uma caixa de câmera na parte traseira que tem um acabamento diferente do resto do corpo, envolvendo um borda dos dispositivos. Todos eles seguem o mesmo design.

O Galaxy S21 e o S21 Plus possuem uma câmera traseira tripla, enquanto o S21 Ultra vem com uma lente de câmera adicional na parte traseira, bem como foco automático a laser. Os tamanhos da tela são de 6,2 polegadas para o S21, 6,7 polegadas para o S21 Plus e 6,8 polegadas para o S21 Ultra.

Com base em relatórios anteriores, todos os três dispositivos serão executados no chipset Qualcomm Snapdragon 888 , ou no próximo chipset Exynos, que deve ser anunciado em 12 de janeiro, dependendo da região, e todos os três devem ser dispositivos 5G . O Galaxy S21 e o S21 Plus devem vir em opções de armazenamento de 128 GB e 256 GB, enquanto o S21 Ultra deve vir em 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Você pode ler tudo sobre os rumores em torno do Galaxy S21 e S21 Plus em nosso artigo separado . Também temos um recurso de arredondamento de boatos para o Galaxy S21 Ultra .

Escrito por Britta O'Boyle.