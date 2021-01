Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para começar 2021, há um grande lançamento da Samsung se aproximando: o evento de lançamento da série Galaxy S21 está previsto para 14 de janeiro . Mas antes dessa data, mais algumas informações surgiram, desta vez específicas para o arranjo das câmeras da série de telefones principais. então o que você pode esperar?

Um artigo no Voice revela alguns infográficos italianos vazados sobre o S21, S21 Plus (ou S21 + como é oficialmente chamado) e S21 Ultra. O primeiro par oferece uma configuração de câmera traseira tripla, o último uma configuração de quádruplo. Ambos apresentam um único furo central para a câmera frontal. Aqui está um resumo de suas maiores diferenças:

Câmeras traseiras triplas: Principal: 12 megapixels, abertura f / 1.8 Grande angular: 12 MP, f / 2.2 Telefoto: 64 MP, f / 2.0

Câmera selfie furada: 10 megapixels, abertura f / 2.2



Câmeras traseiras quádruplas: Principal: 108 megapixels, abertura f / 1.8, foco automático a laser Grande angular: 12 MP, f / 2.2 Telefoto # 1: 10 MP, f / 4,9 Telefoto # 2: 10MP, f / 2.4

Câmera selfie furada: 40 megapixels, abertura f / 2.2



Vamos começar pela frente, onde a única diferença é a resolução, a S21 e S21 + obtendo uma câmera selfie de 10 megapixels, a Ultra recebendo uma de 40 megapixels - embora esperemos que a última use a tecnologia de processamento quatro em um para produzir Imagens de 10MP de qualquer maneira ( ou possivelmente 6,5 MP como o S20 Ultra ).

A grande história, talvez, é que a Samsung acabou com a câmera de selfie dupla em forma de pílula e ficou com um único buraco - não há nenhuma câmera embaixo da tela para ser encontrada aqui, como você encontrará, digamos, no ZTE Axon 20 5G .

O foco maior para a maioria, é claro, serão as câmeras traseiras. A Samsung tem estado entre os líderes fotográficos em smartphones, com a série S21 mostrando, bem, muito dessa experiência reciclada - exceto no S21 Ultra.

Para começar, vamos dar uma olhada no Galaxy S21 e S21 +. Com base nessas especificações, parece oferecer a mesma configuração da linha S20 do ano passado. Portanto, espere um cabo principal de 12 MP com estabilização ótica, um tele de 64 MP com zoom ótico 3x e o testado e aprovado ângulo amplo de 12 MP.

É com o Galaxy S21 Ultra que as coisas variam ainda mais. Há a mesma lente principal de 108MP vista no S20 Ultra e no Note 20 Ultra . A grande angular de 12 MP é a mesma em todas as áreas. Mas as duas teleobjetivas são inteiramente novas.

Ambas as lentes de zoom da S21 Ultra têm 10 megapixels, portanto, resolução bastante baixa, mas são os valores de abertura que chamam nossa atenção. As lentes de zoom longo que são fisicamente pequenas não podem ter grandes aberturas (ou seja, valores pequenos, como f / 2.0) porque simplesmente não há espaço físico. Portanto, suspeitamos que a Samsung tem uma combinação de zoom ótico 3x e 5x aqui - embora dada a abertura f / 4.9 da segunda lente telefoto, isso se inclina para o tipo de especificação esperada em uma ótica 10x.

Nada está definido em pedra ainda, mas parece que o S21 Ultra terá grandes aspirações de zoom. Quer sejam 5 ou 10 vezes, descobriremos mais no evento em 14 de janeiro ...

Escrito por Mike Lowe.