Detalhes da caneta Samsung Galaxy S21 Ultra S vazam, preço também

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De acordo com vários rumores, o Samsung Galaxy Ultra 21 será compatível com a caneta S Pen do fabricante. No entanto, nenhuma das imagens que vimos do aparelho até agora mostrou um buraco onde ele poderia ser alojado.

Parece que há uma boa razão para isso, já que a S Pen não será armazenada no próprio telefone, mas em uma caixa opcional. Na verdade, a S Pen também será opcional.

Imagens vazadas e detalhes das capas de silicone e Clear View oficiais da Samsung para o próximo dispositivo mostram que cada uma virá com um slot para abrigar a caneta. Também houve uma sugestão de quanto custará a S Pen compatível como um complemento: $ 49.

As imagens da caneta e da capa do Samsung Galaxy S21 Ultra Clear View foram postadas pelo vazador em série Ishan Agarwal em seu Twitter.

Acho que é melhor comparar o tamanho real da S-Pen. Definitivamente não é tão grande. Além disso, é assim que a tampa do Galaxy S21 Ultra Clear View com slot S Pen se parece. Eu sei, é amplo. # GalaxyS21Ultra #SPen #Samsung pic.twitter.com/oSrVQHCgrz - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 4 de janeiro de 2021

As mesmas fotos foram compartilhadas pelo site alemão WinFuture, que geralmente vaza imagens da imprensa da Samsung e tem um histórico decente.

Vamos descobrir tudo isso em breve, com o próximo evento Samsung Galaxy Unpacked anunciado para 14 de janeiro. O Ultra será lançado então, junto com os aparelhos S21 padrão e S21 + maiores .

Escrito por Rik Henderson.