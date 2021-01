Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung confirmou a data de seu próximo evento Galaxy Unpacked , onde se espera o lançamento de seus telefones principais de 2021 da família Samsung Galaxy S21 .

O evento está previsto para 14 de janeiro, antecipando o evento em cerca de um mês em relação aos anos anteriores. A data corrobora com vazamentos anteriores que sugeriram que o lançamento ocorreria nesta data. Ele começará às 10:00 EST, 15:00 GMT.

O slogan da Samsung para o evento parece ser "torne sua vida diária épica", enquanto as imagens do teaser mostram um módulo de câmera giratório obscuro. O design corresponde ao que vimos de vazamentos e renderizações iniciais do telefone.

É provável que a Samsung se concentre na câmera, já que se tornou tendência para lançamentos de smartphones. Embora a Samsung tenha oferecido ótimo desempenho de câmera por vários anos, seu jogo premium no 2020 Galaxy S20 Ultra atraiu críticas por perseguir grandes números sem entregar um grande desempenho.

A empresa também se tornou mais sensível à inflação de preços, com muitos rumores sugerindo que o Galaxy S21 verá os preços dos aparelhos caírem um pouco, deixando um modelo premium na posição de destaque, o S21 Ultra, mas deixando o Galaxy S21 e S21 + ligeiramente mais acessível fazendo algumas alterações de design, como uma parte traseira de plástico e uma tela plana.

O hardware que irá alimentar muitos dos dispositivos - o Exynos 2100 - deve ser anunciado em 12 de janeiro , enquanto os modelos norte-americanos e coreanos devem usar o Qualcomm Snapdragon 888, tornando este um dos primeiros dispositivos anunciados a ser movido por o novo hardware.

O objetivo da Samsung parece ser colocar os novos dispositivos no mercado no início do ano em 2021, com muitos suspeitando que um lançamento enorme no final do ano se concentrará em telefones dobráveis, com novos modelos Z Fold e Z Flip esperados.

Escrito por Chris Hall.