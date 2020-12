Vazamento de evento Samsung Galaxy Unpacked, abrindo caminho para o lançamento do S21

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Rumores há muito dizem que a Samsung atacaria mais cedo com o lançamento de seus novos telefones principais em 2021 - e agora há alguma substância nesses rumores graças a um vazamento no Twitter.

Vindo de Ishan Agarwal, que tem uma sólida reputação em encontrar e divulgar informações com antecedência, agora há evidências mais substanciais para um evento de lançamento da Samsung em 14 de janeiro.

Galaxy Unpacked 2021 Invite!



O próximo Galaxy chegará em 14 de janeiro. A transmissão ao vivo começará no site oficial da Samsung às 15h GMT / 20h30 IST



Animado com a série # GalaxyS21 ? #GalaxyUnpacked # UNPACKED2021



Dê os créditos e crie um link para mais: https://t.co/DWl1WBWaDd pic.twitter.com/KJ0YlVVpdD - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 30 de dezembro de 2020

A data de 14 de janeiro já circula há algum tempo, mas ainda não foi confirmada pela Samsung. Ela cai no final da CES 2021 , que será um evento virtual este ano e acredita-se que veremos os Samsung Galaxy S21, S21 + e S21 Ultra anunciados no evento.

A Samsung confirmou que anunciará o novo hardware Exynos em 12 de janeiro - provavelmente o Exynos 2100 que irá alimentar algumas versões dos novos aparelhos.

O que talvez seja mais importante é a confirmação da hora. O evento está definido para começar às 15:00 GMT ou 10:00 EST. Ainda estamos aguardando a confirmação oficial da Samsung, mas com os detalhes do evento vazando, temos certeza de que a máquina do hype entrará em ação em breve.

Escrito por Chris Hall.