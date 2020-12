Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung espera lançar mais telefones dobráveis em 2021 - além da série Galaxy S21 - e um deles não deve ser muito caro.

A Samsung lançou o Galaxy Z Flip e o Galaxy Z Fold 2 em 2020, e ambos os telefones provavelmente serão atualizados em 2021. O Galaxy Club afirmou que o dobrável mais barato deveria ser o Galaxy Z Flip 3 com conectividade 4G. O site compartilhou o número do modelo do próximo telefone (SM-F720F) e observou que a parte F indica que é um modelo 4G / LTE internacional vindo para a Europa.

Lembre-se de que todos os dispositivos 5G internacionais da Samsung têm um B em seus números.

O site não tinha outros detalhes a revelar, mas dado que o Galaxy Z Flip 3 provavelmente será uma variante 4G quando for lançado, não deve ser um dispositivo ultra-premium com um preço caro (como costumamos ver com Dispositivos 5G). Em vez disso, espere que o dobrável mais caro da Samsung para 2021 seja o Galaxy Z Fold 3.

Falando do Galaxy Z Fold 3 ... O Galaxy Club observou que o Galaxy Z Flip 3 não será chamado de Galaxy Z Flip 2 quando for lançado, embora seja uma atualização de segunda geração. Isso porque a empresa deseja que as séries Flip e Fold vão juntas, e espera-se que o próximo Fold seja chamado de Galaxy Z Fold 3.

A série Galaxy S21 da Samsung deve chegar em janeiro, mas sua próxima geração de dobráveis provavelmente virá mais tarde, em algum momento da primavera.

Escrito por Maggie Tillman.