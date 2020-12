Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Temos quase certeza de que o Samsung Galaxy S21 , S21 Plus e S21 Ultra será lançado em 14 de janeiro, embora ainda não tenhamos a confirmação oficial.

Também temos certeza de que já sabemos muito sobre a nova linha telefônica carro-chefe, com muitos rumores e vazamentos nas últimas semanas.

O mais recente é um suposto vídeo prático que parece bastante convincente. E, embora tenhamos visto algum conteúdo prático antes , este da Random Stuff 2 tem o toque adicional do que é reivindicado ser uma comparação de fotos com um iPhone 12 Pro Max.

Agora, para contextualizar isso, mesmo que seja verdade, o Samsung Galaxy S21 + não será um rival direto do iPhone 12 Pro Max - provavelmente será o Samsung Galaxy S21 Ultra. E como o Pro Max da Apple tem a melhor câmera da família do iPhone mais recente, provavelmente é um pouco injusto compará-los.

Uma comparação mais justa seriam as câmeras do S21 + e do iPhone 12 Max. No entanto, é isso que temos e esses são os resultados à mão até o momento. Faremos nossas próprias comparações quando os aparelhos S21 estiverem oficialmente disponíveis.

Do jeito que as coisas estão, as fotos do iPhone 12 Pro Max parecem claramente melhores no vídeo, mas nós deixaremos você decidir.

