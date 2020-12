Samsung revelará o hardware Exynos mais recente dias antes do lançamento do Galaxy S21

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora ainda haja muita especulação sobre quando exatamente o Samsung Galaxy S21 será lançado, temos pelo menos um dia confirmado - 12 de janeiro de 2021.

A Samsung confirmou que irá revelar a próxima geração do Exynos SoC em 12 de janeiro, com rumores apontando que o hardware vai para o dispositivo Samsung Galaxy S21 a ser anunciado dois dias depois, em 14 de janeiro - sujeito à confirmação da Samsung, é claro.

O debate sobre o hardware Qualcomm vs Exynos continua, mas a Samsung parece estar animada, dizendo no post do Twitter que Exynos está de volta. Para ser justo, o Exynos nunca foi embora, mas a Samsung tem enfrentado críticas nos últimos anos por lançar alguns dispositivos Galaxy com Qualcomm e alguns com hardware Exynos, diferindo por região.

Há a insinuação de que esta nova geração corrigirá os erros e colocará Exynos de volta no mapa de desempenho. Espera-se que o novo hardware seja chamado de Exynos 2100 e podemos ver o jogo entre o S21 e o ano de 2021 aqui, o que cria uma nova história de marketing.

Há muito tempo se pensa que este será um hardware de 5 nm com o Qualcomm Snapdragon 888 e o Apple A14 Bionic ambos mudando para esta arquitetura com lançamentos recentes. Um vazamento recente sugeriu um único núcleo de desempenho ultra-alto de 2,9 GHz, 3 núcleos de desempenho de 2,8 GHz e 4 núcleos de economia de energia de 2,4 GHz em um arranjo ARM big.LITTLE familiar.

Com essa parte do negócio resolvida, não vai demorar muito até que a Samsung confirme seu próximo evento Galaxy Unpacked.

Escrito por Chris Hall.