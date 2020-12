Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com a série Samsung Galaxy S21 possivelmente a semanas de ser lançada, vazamentos de dispositivos estão surgindo rapidamente. O exemplo mais recente é um lote de renderizações de impressão representando as cores do Galaxy S21 e do Galaxy S21 +.

Leaker Evan Blass compartilhou toda a linha do Galaxy S20 por meio de alguns posts diferentes em sua página de voz, revelando várias opções de cores para o Galaxy S21, Galaxy S21 + e Galaxy S21 Ultra. O Galaxy S21 + estará disponível em uma opção lilás ou roxo, bem como branco e preto, enquanto o Galaxy S21 Ultra é mostrado apenas em opções preto e branco. O WinFuture , no entanto, também compartilhou imagens do Galaxy S21 Ultra, inclusive em um modelo Phantom Silver.

1/2 Evan Blass

Espera-se que o Galaxy S21 Ultra seja o maior da gama, graças ao seu OLED WQHD + (1440p) de 6,8 polegadas. O telefone topo de linha também contará com uma taxa de atualização adaptativa de 120 Hz e suporte para o suporte S Pen, que não será incluído. Quanto às câmeras, ela pode vir com uma câmera traseira de 108 megapixels ao lado de câmeras ultra-amplas de 12 megapixels, ópticas de 10 megapixels de 3x e câmeras de zoom óptico de 10 megapixels de 10 megapixels. Também terá zoom espacial de 100x.

1/2 WinFuture

Como Evan Blass, Roland Quandt do WinFuture tem muito sucesso quando se trata de dispositivos com vazamento. Seu último relatório e renderizações para a imprensa indicam que o Galaxy S21 padrão vem em um Phantom White, bem como em ouro rosa, lilás ou roxo e preto. O site também compartilhou uma imagem do Galaxy S21 + em preto.

Rumores sugerem que ambos os telefones Samsung rodarão o chipset Qualcomm Snapdragon 888 ou Exynos 2100, e que terão telas planas FHD + OLED de 120 Hz medindo 6,2 polegadas e 6,7 polegadas. O Galaxy S21 menor oferecerá uma bateria de 4.000mAh e três câmeras (principal de 12 megapixels, ultralarga de 12 megapixels e 64 megapixels) telefoto, enquanto o Galaxy S21 + terá uma bateria maior de 4.800mAh e o mesmo conjunto de câmeras.

Confira nosso resumo de boatos da série Galaxy S21 para uma visão completa de todos os vazamentos, renderizações e especulações sobre os próximos telefones.

Escrito por Maggie Tillman.